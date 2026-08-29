Un Tazones medieval recibe al Carlos V más asturiano: “Aquí fue donde llego para convertirse en el Rey de España”

Cuando un jovencísimo Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España desembarcó en el puerto de Tazones el 19 de septiembre de 1517 de forma casi accidental, es probable que el futuro monarca no fuera consciente del arraigo histórico que tendría este evento en el país. De la misma manera, seguro que no se imaginaba que todos los años desde hace 44 veranos, medio milenio después del desembarco, cientos de personas se desplazan a Tazones para replicar su llegada .

Antes de tocar tierra, los centinelas del pueblo hacen sonar la caracola, en señal de que alguien se acerca al puerto. A simple vista parecen piratas en busca de botines, pero algunos lugareños, armados con traentas y calladas, consiguen distinguir banderas de Castilla y Aragón. “Que venga que lu solmeno”, gritan algunos. Un representante del Rey llega a la orilla y consigue explicar a los habitantes de Tazones que su expedición viene en son de paz y que llega acompañada de una persona muy especial proveniente de Flandes, un tal Carlos V.

EN IMÁGENES: Desembarco de Carlos V en Tazones / Mario Canteli

Tazones lo entendió, y al grito de "¡Viva los Reyes Católicos!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva el Príncipe de Asturias!”, el pueblo agasajó al forastero y a su hermana Leonor con sidra y alojamiento. “Vino muertu fame”, señala una vecina. “No tiene nada que envidiar a la mejor de nuestras cervezas”, exclama Carlos V al probar la sidra por primera vez, con un marcado acento francés.

El pueblo es una fiesta, pero a pesar de que el recibimiento se realice en Tazones, muchas de las personas que dan la bienvenida a España a Carlos V provienen de lugares muy distintos que tienen una cosa en común: todos recibieron al monarca durante sus primeros periplos por la península.

Un Tazones del medievo

Desde Laredo viene la Asociación Palenque. Una de sus integrantes, Marián Riñones ya ha perdido la cuenta de cuantos años lleva viniendo. “Este evento es muy importante para todos los pueblos por donde pasó, especialmente aquí, lugar donde Carlos V vino a ser Rey de España”. La agrupación cántabra se encarga de representar a la perfección la vida cotidiana de un pueblo marinero de la época, y lo hace con puestos especializados en artilugios para la pesca.

Julio, Paco y Toni, tallan agujas de avellano “en tan solo un par de horas” para arreglar las redes y fabrican piedras o corchos especializados para pescar. Mientras, en el puesto de al lado, María y Sara, también de Laredo, refuerzan las redes con las que los pescadores del pueblo saldrían a pescar si Carlos V no hubiera interrumpido la tranquilidad de la Tazones de 1517.

Al otro lado del puerto se encuentra la Asociación Carlos I de Aguilar de Campoo (Palencia), otro de los lugares donde dejó huella el Rey. Ellos llevan viniendo unos 6 años y en esta edición llegan a Villaviciosa con una comitiva de 25 personas: “Tazones es un sitio precioso, este desembarco no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Allí Carlos V llega a caballo”, comenta entre risas Carmen Jesús Peña, su presidenta.

Entre ambas asociaciones, sentada con incontables metros de red para pescar a sus pies, se encuentra María Margolles. Ella sí es maliayesa, y podría haber sobrevivido sin problemas en los tiempos en los que desembarcó Carlos V, ya que se dedicó profesionalmente a trabajar con estas redes. “Ahora hago bisutería o bolsos con red de pesca y la verdad que aquí vendo mogollón”. Además, Margolles hace hincapié en la implicación del pueblo para que todo salga bien: “Es algo súper especial, la gente se lo curra mogollón”.

Barbón, uno más en el recibimiento

El presidente del Principado de Asturias Adrián Barbón fue el encargado de leer el pregón durante el recibimiento del Rey. Vestido para la ocasión, dio la bienvenida a la expedición a una “tierra hospitalaria y generosa, que causará vuestro buen recuerdo y admiración”. Además, regresando a la actualidad, el dirigente también mencionó el nuevo parking del pueblo y recordó a Aurelio Nava Peón “Lelo”, promotor original del evento.

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Tras el discurso, los protagonistas recorrieron los puestos medievales y disfrutaron por el resto del pueblo. El domingo continuarán los actos con la llegada del monarca a Villaviciosa mediante un desfile que comenzará a las 19.00 horas. Por otro lado, también habrá mercado de 11.30 a 21.00, animación musical y visitas teatralizadas a la casa de los Hevia entre las 12.00 y las 14.00, entre otras actividades programadas.