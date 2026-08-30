Pepe Figaredo, de Solares, gana el concurso de sidra casera de Villaviciosa, en el que se ofrecieron 16.000 culetes

Pepe Figaredo González, de Solares-Coru, hace la mejor sidra casera de Villaviciosa. El elaborador se proclamó este domingo vencedor del concurso local, al que concurrieron 87 llagareros aficionados y que culminó con doce finalistas en manos del jurado en una abarrotada plaza del Ayuntamiento. Lorena Menéndez López, de Rales, fue segunda; Moisés Alonso Varas, de Santamarina, Oles, tercero, y María Esther Noriega Riva, de El Bustiu, ocupó la cuarta posición.

Foto de familia de ganadores, organizadores y autoridades, tras la entrega de premios. | J. A. O.

Tras los cuatro primeros clasificados se situaron Alejandro Pidal Costales, quinto; Juan Pérez Millar, sexto; Mario Álvarez Costales, séptimo; María Dolores Huerta García, octava; Laura Victorero Barrero, novena; Julio Tuero Sariego, décimo; Javier Villar Alonso, undécimo, y Candela Ordóñez Cardín, duodécima.

Como es habitual, el concurso derivó en una gran fiesta popular alrededor de la sidra hecha en casa. Carmen García, de Gijón, es una habitual de la cita y este domingo regresó para probar la cosecha de 2026. "Este año la sidra está muy buena", aseguró, aunque después de recorrer las casetas apreciaba "bastantes diferencias entre las mejores y el resto". El jurado, integrado por expertos en la materia, también dejó clara la elevada calidad de algunas de las sidras presentadas en esta edición del certamen. Buena prueba de ello es que hubo que recurrir al desempate para dirimir la clasificación final.

Por la izquierda, Alejandro Vega y Pepe Figaredo. / A. V.

Luis Gómez, de Oviedo, se estrenó en el certamen y la respuesta del público fue uno de los aspectos que más le sorprendieron. "Hay mucha gente y un gran ambiente", aseguró en una plaza que volvió a convertirse durante varias horas en punto de encuentro para elaboradores y aficionados.

Sidra para probar hubo mucha. La producción presentada al concurso se ofreció después al público para su degustación, con una cantidad equivalente a 16.000 culetes. Por cinco euros, los asistentes adquirían el vaso que les permitía recorrer las 14 casetas y degustar libremente los diferentes "palos" disponibles. Como no podía ser de otra forma, también se instaló un puesto de pinchos para "forrar" y acompañar la multitudinaria degustación.

Llegar a la exigente final de ayer exigió superar varias cribas previas. Los 87 llagares que se presentaron al certamen comenzaron la competición con las primeras selecciones celebradas el lunes y el martes, de las que salieron 21 sidras. La semifinal del viernes redujo nuevamente el grupo hasta dejar las doce finalistas que este domingo se disputaron la victoria en la plaza del Ayuntamiento.

Las cifras de participación en el concurso vuelven a poner de manifiesto la arraigada tradición de elaborar sidra en casa que existe en Villaviciosa. Los organizadores calculan que en el concejo hay entre 300 y 400 personas que producen esta bebida para consumo doméstico. El concurso permite que durante una jornada esas producciones salgan de su ámbito habitual, puedan compararse entre ellas y lleguen también al público. En los últimos años se ha notado, además, la incorporación de gente joven a un sector que vive su mejor momento.

A lo largo del año se celebran numerosos certámenes de sidra casera en Asturias, y el de Villaviciosa se encuentra entre las citas de mayor tradición y prestigio. La organización mantiene el carácter local de una convocatoria que fue concebida para los elaboradores del concejo y que ha ido creciendo al mismo tiempo que mejoraba la calidad de las sidras presentadas.

Prueba regional

La victoria de Pepe Figaredo va más allá del concurso maliayés. Con este triunfo, el elaborador de Solares-Coru ha conseguido la clasificación directa para la final regional de sidra casera, Memorial Mundo Collada, que tendrá lugar el 18 de octubre en Villaviciosa y de la que saldrá el campeón de Asturias de la especialidad.

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El ganador del certamen local recibió como premio 400 euros, trofeo, diploma, 2.500 corchos microaglomerados y una cena para dos personas. El segundo clasificado obtuvo 200 euros; el tercero, 100 euros, y el cuarto, 50 euros.