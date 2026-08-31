Carlos V se despide de Villaviciosa: oración en la Oliva y audiencia real para cerrar un gran fin de semana festivo

Villaviciosa volvió ayer a 1517. Después de desembarcar en Tazones, donde las condiciones de la mar habían obligado a la comitiva a alterar su rumbo, el joven Carlos de Habsburgo, todavía príncipe y destinado a convertirse en uno de los hombres más poderosos de su tiempo, llegó este domingo a la Villa. Lo hizo rodeado de su corte y recibido con el entusiasmo de vecinos y visitantes, que acompañaron su entrada por las calles del casco histórico en una de las escenas centrales de la segunda jornada recreación del Desembarco de Carlos V.

Participantes en el cross imperial. | A. V.

La actividad del día había comenzado muchas horas antes de que el monarca hiciera su aparición. Villaviciosa se vistió todo el fin de semana para la ocasión, también en el aspecto deportivo, y a las las diez de la mañana, la XII Cross Ruta Imperial Tazones-Villaviciosa puso en marcha el programa.Vencieron Alejandro Onís y Paula Herrero.

Casa de los Hevia

Fue un buen preludio para la llegada a la Villa de Carlos V con su séquito, hospedados en la Casa de los Hevia. Recorrieron entre aplausos y saludos la calle del Agua, visitaron la iglesia de la Oliva, donde dieron gracias por haber llegado a España, y retornaron por la calle del Sol, la plaza de Carlos I y la plaza de la Poesía, donde se puso punto y final a las actividades de este año, previa audiencia del Rey.

Cientos de visitantes disfrutaron con la escenificación de lo que debió de ser la llegada del futuro emperador a la localidad, una sorpresa para muchos que acabaron envueltos en el ambiente de hace cinco siglos gracias al Mercado del Desembarco, las actuaciones musicales por las calles a lo largo de la jornada, los juegos del Desembarco para los más pequeños o la artesanía, con la exposición de cerámica de la plaza Caveda y Nava a cargo de Falcones Galicia.

Esgrima histórica

También se celebró una exhibición de esgrima histórica, junto con varias escenas y personajes de la vida de la época repartidos por la localidad con varias visitas teatralizadas a los escenarios por los que pasó el emperador.

Quienes se hayan quedado con ganas de más, la Casa de los Hevia mantiene abiertas estos días dos exposiciones vinculadas a la efeméride. Una de ellas, "El primer viaje del rey. Estancia de Carlos V en Villaviciosa en 1517", recorre el contexto del viaje y la presencia del monarca en la Villa a través de documentos, objetos y recreaciones, además de mostrar la maqueta del "Engelen" la nave en la que Carlos V llegó a la costa asturiana.

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La segunda muestra, titulada "Mary4All. El sueño de una princesa del Renacimiento", se adentra en la figura de María de Hungría y en el universo político, diplomático y artístico del Renacimiento, del que fue una destacada protagonista. n