Varios niños saharauis disfrutaron del verano en Villaviciosa dentro del programa "Vacaciones en paz" y el gobierno municipal anima a los vecinos a sumarse a la iniciativa: "Se necesitan más familias"

Una representación de las niñas saharauis que participaron este verano en el programa «Vacaciones en Paz» en Villaviciosa visitó este lunes el Ayuntamiento acompañada por sus familias de acogida. Las menores fueron recibidas en el salón de plenos por representantes del gobierno local, en una de las actividades que desarrollan durante su estancia en el concejo.

La concejala de Servicios Sociales, Lorena Villar, conversó con las niñas y sus familias y les entregó como recuerdo una bolsa con material escolar. Las familias, por su parte, obsequiaron a la edil con un detalle procedente del Sáhara.

Villar agradeció especialmente la labor de las familias de acogida, cuya colaboración resulta imprescindible para mantener el programa. La concejala animó además a otras familias del concejo a sumarse en próximas ediciones, ya que cada año es necesario incorporar nuevos hogares de acogida. Algunas de las niñas que participan este verano afrontan su último año en el programa por razón de edad. También forma parte de la iniciativa un niño, que no pudo asistir a la recepción.

En el acto participó asimismo Belén Cueva, coordinadora del programa «Vacaciones en Paz» de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que destacó el respaldo del Ayuntamiento de Villaviciosa a esta iniciativa.

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El Consistorio maliayés colabora con el programa mediante la convocatoria municipal de subvenciones para actividades de carácter social, puesta en marcha por primera vez en 2016 y que cuenta con un apartado específico destinado a cooperación humanitaria y ayuda al desarrollo.