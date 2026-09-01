La escuela de la banda de música maliayesa ofrece nueve instrumentos para este curso
La entidad, que recibe alumnos a partir de los tres años de edad con clases de movimiento, ofrece prácticas en la formación juvenil
J. A. O.
La escuela de la Banda de Música de Villaviciosa prepara el curso 2026-2027 con una oferta dirigida tanto a quienes quieran iniciarse como a quienes busquen aprender a tocar un instrumento, cantar o incorporarse a una agrupación. Las enseñanzas están abiertas a alumnos de todas las edades y comienzan a partir de los tres años con los grupos de música y movimiento.
La programación para el nuevo curso incluye música y movimiento, lenguaje musical y técnica vocal, además de nueve especialidades instrumentales: flauta travesera, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba y percusión.
La escuela ofrece también la posibilidad de dar el salto de las clases a la práctica musical en grupo a través de la Banda Juvenil y la Banda de Música, completando así la formación de los alumnos con su participación en agrupaciones.
La agrupación ha lanzado ya su campaña para el nuevo curso con una invitación a aprender música, tocar un instrumento, tocar o cantar en grupo. Los interesados pueden obtener más información en el teléfono 649 521 809 y en el correo electrónico bandamusicavillaviciosa@gmail.com.
La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.
- Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
- Un recurso del aparejador municipal amenaza con frenar la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Villaviciosa
- Amandi homenajea a Carlos Capellán, el cura 'cercano' y con 'la puerta siempre abierta' que será Hijo Adoptivo de Villaviciosa
- La oposición municipal responsabiliza al gobierno de Villaviciosa de los problemas con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento
- Un Tazones medieval recibe al Carlos V más asturiano: “Aquí fue donde llego para convertirse en el Rey de España”
- Pepe Figaredo, de Solares, gana el concurso de sidra casera de Villaviciosa, en el que se ofrecieron 16.000 culetes
- El País Vasco activa un plan estratégico a cinco años para producir más sidra y atraer turismo ligado a su cultura
- Oles celebra San Félix con una cena campestre, mucha música y los tradicionales actos religiosos