La escuela de la banda de música maliayesa ofrece nueve instrumentos para este curso

La escuela de la Banda de Música de Villaviciosa prepara el curso 2026-2027 con una oferta dirigida tanto a quienes quieran iniciarse como a quienes busquen aprender a tocar un instrumento, cantar o incorporarse a una agrupación. Las enseñanzas están abiertas a alumnos de todas las edades y comienzan a partir de los tres años con los grupos de música y movimiento.

La programación para el nuevo curso incluye música y movimiento, lenguaje musical y técnica vocal, además de nueve especialidades instrumentales: flauta travesera, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba y percusión.

La escuela ofrece también la posibilidad de dar el salto de las clases a la práctica musical en grupo a través de la Banda Juvenil y la Banda de Música, completando así la formación de los alumnos con su participación en agrupaciones.

La agrupación ha lanzado ya su campaña para el nuevo curso con una invitación a aprender música, tocar un instrumento, tocar o cantar en grupo. Los interesados pueden obtener más información en el teléfono 649 521 809 y en el correo electrónico bandamusicavillaviciosa@gmail.com.

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La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.