El gobierno socialista de Villaviciosa se desmarca de la FSA y convoca la concentración en apoyo de Ceuta

El Ayuntamiento de Villaviciosa, gobernado por el socialista Alejandro Vega, ha decidido sumarse a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, pese al rechazo expreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) a participar en la iniciativa. El Consistorio maliayés ha trasladado la convocatoria a los vecinos para este miércoles a las 20.00 horas,en la plaza del Ayuntamiento.

La FSA sostiene que la convocatoria promovida por la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), «responde a este uso partidista y no se ajusta al respeto institucional que defendemos». Los socialistas asturianos consideran además que la decisión fue adoptada «de manera unilateral» por la FEMP y que «vulnera el funcionamiento democrático del organismo para favorecer los intereses del partido al que pertenece su presidenta». Pese a ello, Villaviciosa ha optado por secundar el llamamiento de la FEMP. El Ayuntamiento ha convocado públicamente a los vecinos y ciudadanos que quieran participar en la concentración y ha trasladado su «cariño, reconocimiento y apoyo» a Ceuta, además de expresar su deseo de que la ciudad autónoma continúe siendo «ejemplo de convivencia, unidad y confianza en el futuro».

Noticias relacionadas

La FEMP ha convocado concentraciones ante los ayuntamientos españoles a las 20.00 horas del miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta. La iniciativa fue anunciada por García-Pelayo después de reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y pretende, según la Federación, trasladar la solidaridad del municipalismo español con la población ceutí ante la situación generada tras los acontecimientos de finales de julio.