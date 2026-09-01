Villaviciosa abre septiembre con las novenas de la Portalina y Llugás

Villaviciosa abre el mes con dos de sus celebraciones religiosas más arraigadas, las dedicadas a Nuestra Señora del Portal de Belén, la Portalina, y la Virgen de Llugás. Esta última parroquia celebrará el próximo martes, 8 de septiembre, el "día grande" de sus fiestas, por lo que ya ha dado comienzo la novena, mientras que este viernes comenzará en la Villa la dedicada a la patrona del concejo. Es la previa de las fiestas del Portal, que se desarrollarán del 11 al 16.

En Llugás, el rezo del rosario y la novena tienen lugar a las 18.30 horas, seguidos de misa. Los actos religiosos culminarán el martes, festividad de la Natividad de Nuestra Señora, con eucaristías a las 09.00, 10.00 y 11.00 horas, y la misa solemne, con predicación y procesión, a las 12.30 horas. La última misa y la novena están anunciadas para las 18.30 horas.

La celebración religiosa estará acompañada por un programa de actividades organizado por la Asociación de Vecinos El Miravete. El sábado 5 se disputará el tradicional campeonato de futbolín en el campo de la iglesia, mientras que el lunes por la tarde habrá juegos tradicionales, "merienda de traje" y baile a cargo de Pedro Bautista y DJ Manín.

El día 8, tras los actos religiosos de la mañana, habrá sesión vermú amenizada por la Bandina El Gaiteru de Villaviciosa. Por la tarde se celebrará el XI Memorial José Vega de canción asturiana, con la participación de José Manuel Robledo (Lolo Cabranes), Fernando Entrialgo, Sandra Álvarez y Belén Arboleya. El programa se cerrará con el baile animado Ceferino, Grupo Clovers y DJ Manín. Además, habrá fuegos artificiales.

Mientras Llugás avanza hacia su "día grande", en la Villa comenzará este viernes la novena en honor de la Portalina, que se prolongará hasta el domingo en la iglesia parroquial de Santa María. Los fieles podrán asistir cada tarde, a las 19.30 horas, al rosario y la novena, seguidos de la eucaristía, salvo el domingo y el martes, cuando los actos comenzarán a las 11.30 horas, antes de la misa del mediodía. El sábado 12 se celebrará una misa especial en recuerdo de los cofrades difuntos.

La celebración religiosa de la Portalina culminará el domingo 13, con la misa solemne, a las 12.00 horas, en honor a la Virgen, seguida de la tradicional procesión y la Salve. La jornada incluye la emblemática danza del Portal en la plaza del Ayuntamiento.

Programa

Las fiestas patronales de la capital maliayesa sumarán en esta edición una cifra récord de cincuenta actividades. Las actuaciones musicales se distribuirán entre dos escenarios, la plaza del Ayuntamiento y una carpa en El Pelambre, con la presencia de destacadas orquestas.

El deporte volverá a ocupar un espacio destacado dentro de la programación, con la Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa-Gran Premio El Gaitero, el Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal-Memorial Consuelo Busto, el Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal, el Torneo de Tenis Nuestra Señora del Portal, el trofeo de fútbol sala y las competiciones de bolos.

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La programación incorpora también un amplio apartado dedicado a las familias y al público infantil, principalmente durante las tardes. La gastronomía mantendrá un papel destacado con el concurso regional de sidra natural, la novedad de una fabada popular en la calle, el concurso de escanciadores de Villaviciosa y el certamen de tortillas y empanadas.