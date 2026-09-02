El alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, y varios ediles de su gobierno desoyen a la FSA y se suman a la concentración por Ceuta: “Es una cuestión ciudadana, no partidista"

El alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, desoyó las directrices de la FSA y participó en la concentración celebrada en la plaza del Ayuntamiento de la capital maliayesa junto a cientos de vecinos, a quienes había llamado a participar la víspera mediante las redes sociales del Consistorio. “Es una cuestión ciudadana y no partidista. Comparto la preocupación que expresó el presidente de Ceuta y lo que hice simplemente fue trasladarlo, para que participase quien quisiera”, manifestó el regidor, que estuvo acompañado por varios concejales del equipo de gobierno, entre ellos la teniente de alcalde, Lorena Villar.

La concentración lanzó un grito unánime de “Ceuta no se vende”. Tras una ovación larga y emotiva al manifiesto leído por el cronista oficial del concejo, Miguel González Pereda, se desarrolló un encuentro de apoyo, con numerosas banderas de España, y preocupación entre los asistentes por la situación de la ciudad autonóma.

Ese clima de unión y solidaridad en apoyo de Ceuta lo compartió Carmen Martín, acompañada en la plaza de Jaime Bonera y Violeta Palacio. “Me parece fenomenal que el alcalde apoyase la concentración. No es una cuestión de color político, han invadido una parte nuestra de España, y tenemos que apoyar a los ceutíes”, resaltó.

EN IMÁGENES: Concentración en Villaviciosa en apoyo de Ceuta /

Honoria Rodríguez y Vicente Gimilio, vecinos de Arroes, estuvieron residiendo 20 años en Ceuta. La situación les afecta mucho, mantienen contacto con amigos que “lo están pasando francamente mal” y transmiten su especial preocupación por un pueblo “ejemplar”, en el que subrayan “han convivido perfectamente siempre cuatro culturas: hindúes, hebreos, musulmanes y cristianos”. Por eso tienen claro que debe ayudarse a Ceuta: “Sentimos mucha lástima, criamos allí a nuestros hijos. La españolidad en Ceuta se vive intensamente. Se está dejando a Ceuta de la mano de Dios. Merecen nuestro apoyo siempre”.

El concejo aún cuenta con mucho movimiento turístico. De ahí que no solo vecinos de Villaviciosa se sumasen a la concentración. Junto a la ovetense Isabel Moreno estaban sus amigas madrileñas Beatriz Fernández de Córdoba, Patricia Villamil, Mar Madrid y Beatriz Suárez. “Estuvimos buscando alguna bandera de Ceuta, pero no la encontramos”, enfatizaron, mientras sujetaban una española. “Estamos aquí para apoyar al pueblo ceutí, que no se sienta solo, que lo tienen que estar pasando muy mal”, comentó Moreno. “Que sientan nuestro calor y solidaridad. Y le pedimos al gobierno de España que haga algo y eficaz para solucionarlo”, apostilló Madrid. “Ceuta no se vende, ni alquila, ni se deja caer”, resaltó Suárez.

El Partido Popular de Villaviciosa también participó por medio del diputado regional y ex alcalde José Manuel Felgueres, o el concejal y portavoz actual, Adrián García. “Apoyamos y deseamos mucha fuerza y ánimo a Ceuta”, comentó García,

Por su parte, Marta Sanz, concejal no adscrita del Ayuntamiento, lamentó que estas concentraciones “en defensa de Ceuta y de España hayan tenido fines políticos y partidistas” en otros puntos, y lanzó un mensaje de unión desde Villaviciosa.

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El texto leído por el cronista oficial recogía las palabras de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en el que agradecía las muestras de apoyo por las concentraciones en toda España: "Volvamos a hacer de la unidad y la solidaridad la mejor expresión del compromiso con Ceuta y con España. Ceuta se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ceuta es España y lo va a seguir siendo. Unidos somos mucho más".