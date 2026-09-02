Villaviciosa abre este jueves el Festival Internacional de Gaitas: descubre el programa para no perderte nada

Villaviciosa acoge desde este jueves y hasta el domingo una nueva edición del Festival Internacional de Gaitas (FIG), organizado por la Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero, con más de trescientos músicos y una programación que llevará la música tradicional a distintos escenarios y espacios de la Villa.

El principal reclamo internacional será la actuación de Bagad Kemper, una de las formaciones de referencia de la música bretona, que ofrecerá el sábado, a las 22 horas, su primera actuación en Asturias dentro de la Nueche Folk del FIG. El cartel de esa noche se completará con el asturiano José Manuel Tejedor y Dixebra.

La gaita tendrá un protagonismo especial con la exposición «Canteros del Soníu-La Gaita de La Oliva», que se inaugurará el jueves a las seis de la tarde en la Casa de los Hevia. La muestra presenta una reproducción de la gaita representada en uno de los capiteles figurativos de la iglesia de La Oliva, considerada una de las primeras representaciones de este instrumento en la península ibérica. A las 19.30 horas habrá una charla explicativa y una ruta didáctica con Manuel Paz y Fernando Oliva hasta la iglesia.

La programación del jueves continuará a las 2.000 horas con el pasacalles inaugural de la Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero y, a las nueve, con el concierto inaugural, protagonizado por Beo (Erwan Menguy, Yoann An Nedeleg y Martin Chapron). La jornada terminará con una sesión folk en el bar La Caleyina Les Indies.

El viernes estará dedicado, entre otras actividades, a los pasacalles y conciertos de las bandas participantes, la proyección del documental «Y agora que lo bailen los rapacinos. Lo llixero n’asturies», y la X Nueche en Danza, que comenzará a las 21.30 horas con las actuaciones de Rellume, Orquestina La Xarangana y Ambás y Ramsés. Asimismo, se inaugurará un mercado tradicional.

Concierto de aniversario

El sábado concentrará buena parte de la programación. Desde las 12.00 horas funcionará el mercado tradicional y se desarrollará el IX Alcuentru d'Artesanos d'Instrumentos Musicales Tradicionales, mientras que por la tarde tendrá lugar el encuentro de bandas de gaitas, con agrupaciones de Baleares, Galicia y Asturias. La Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero celebrará en este acto su 40.º aniversario con una actuación especial. La jornada incluirá también un taller para niños, actuaciones de baile y un desfile de las bandas por las calles de la villa antes de la Nueche Folk, con la actuación de Bagad Kemper, José Manuel Tejedor y Dixebra a partir de las 22.00 horas.

El domingo 6 se cerrará el festival con la misa asturiana de gaita, a las 10.30 horas, y el XVI Concurso de Gaiteros y Gaiteres «Memorial José Huerta». Por la tarde se presentará la gaita asturiana de cámara construida por el artesano Iván González y se celebrará el VII Certamen de Canción Asturiana «Xavi Solares», con categorías infantil y adulta.

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La programación incluye también talleres formativos, vermús gaiteros y distintas actuaciones. Entre las propuestas de nueva creación figura Abéu, grupo joven del panorama folk asturiano que ha creado «Danza Llenín», tema elegido como banda sonora oficial del FIG de este año.