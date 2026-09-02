Villaviciosa refuerza su apoyo a la Banda de Gaites en el año de su 40.º aniversario y en vísperas de su Festival Internacional

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha renovado su convenio de colaboración con la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, dotado con 5.000 euros y destinado principalmente a financiar su Escuela de Música Tradicional. El acuerdo coincide con el 40.º aniversario de la formación, que el colectivo de comerciantes Acosevi conmemora con una exposición, y con el inicio mañana del XIX Festival Internacional de la Gaita.

El alcalde, Alejandro Vega, y la presidenta de la entidad, Andrea Cueli, rubricaron el acuerdo en el salón de plenos. Se da así continuidad al modelo iniciado en 2024, cuando la banda dejó de concurrir a la convocatoria general de subvenciones para entidades culturales y pasó a contar con una fórmula directa de financiación, una antigua reivindicación con la que buscaba dar mayor estabilidad al respaldo municipal.

La Escuela de Música Tradicional admite alumnado desde los tres años y cuenta con una presencia mayoritariamente infantil, clave para favorecer el relevo generacional. El Ayuntamiento cede además una sala de uso exclusivo en la planta bajo cubierta de las Escuelas Graduadas para tareas de gestión y actividades formativas.

La aportación fue incluida en los presupuestos municipales de 2026, aprobados con los votos del PSOE y el rechazo del PP y de la concejal no adscrita, exintegrante de Vox. El convenio contempla asimismo actuaciones y conciertos por el concejo, el fomento de la participación infantil y juvenil y la promoción cultural de Villaviciosa.

Cuarenta años

Acosevi se ha sumado a la efeméride con una muestra fotográfica distribuida por más de una decena de establecimientos. El recorrido recupera algunos de los principales momentos de la historia de la formación, desde una imagen de familia de sus primeros integrantes hasta su paso por Lorient, la victoria en la Liga Galega o su participación en la presentación de Windows 7.

La iniciativa incluye también unos pines conmemorativos diseñados por Patricia Escobar, de Mondo Manzana, que fueron entregados a la Banda de Gaites durante la presentación del homenaje.

Los cuarenta años tendrán además un protagonismo especial en el XIX Festival Internacional de la Gaita, que se celebrará desde mañana hasta el domingo con conciertos, pasacalles, talleres, exposiciones, concursos, mercado tradicional y encuentros de artesanos. Entre los principales atractivos figura el Bagad Kemper, histórica formación bretona fundada en 1949, que actuará por primera vez en Asturias.

El festival

La programación comenzará este jueves con la apertura en la Casa de los Hevia de «Canteros del Soníu-La Gaita de la Oliva», una exposición en torno a la reproducción del instrumento representado en uno de los capiteles de la iglesia de Santa María de La Oliva. Habrá también una charla y una ruta didáctica guiada por Manuel Paz y Fernando Oliva, el pasacalles inaugural y, a las nueve de la noche, el concierto del trío bretón BEO en el Teatro Riera, con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes abrirá el Mercáu Tradicional en El Pelambre y se producirá el estreno asturiano del Bagad Kemper. La jornada incluirá también las actuaciones de profesores y alumnos de la Escuela de Música Tradicional y la X Nueche en Danza.

El sábado concentrará uno de los actos centrales del programa. Tras el gran pasacalles de las cinco de la tarde se celebrará el Alcuentru de Bandes de Gaites, en el que la formación maliaya ofrecerá una actuación especial por su 40.º aniversario junto a conjuntos llegados de Asturias, Galicia y Baleares. La jornada terminará con la Nueche Folk, con Bagad Kemper, José Manuel Tejedor y Dixebra.

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El FIG se despedirá el domingo con la Misa Asturiana de Gaita, el XVI Concurso de Gaiteros y Gaiteres «Memorial José Huerta», actuaciones y desfiles por las calles, el vermú gaitero, la presentación de la gaita asturiana de cámara del artesano Iván González y el VII Certame de Canción Asturiana «Xavi Solares».