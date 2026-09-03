La cosecha de manzana cubrirá la demanda de los llagares de la DOP pese a la incidencia de la carpocapsa en las pumaradas

La cosecha de manzana de sidra de este 2026 apunta a ser ligeramente superior a la de hace dos años, el último ejercicio afectado negativamente por la vecería, con lo que habrá producción suficiente para cubrir la demanda de los llagares que elaboran bajo el sello de calidad, según las estimaciones facilitadas por el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias. Las situación en las pumaradas y sus perspectivas fueron puestas en común este miércoles durante una reunión de la mesa de coordinación del mercado de manzana de la DOP, en la que participaron cosecheros y llagareros.

En líneas generales, los profesionales consideran que la campaña presenta por ahora una situación de cierta normalidad. No obstante, también advirtieron de que el déficit hídrico provocado por la ausencia de lluvias, unido a las elevadas temperaturas de junio y julio, ha favorecido una mayor incidencia de la carpocapsa, responsable del denominado "agusanado". Tal circunstancia ha provocado una caída prematura del fruto mayor de lo que venía siendo habitual. Ante la evolución climática observada durante los últimos años, desde el sector se recomienda tener en cuenta este problema en futuras campañas y combatirlo con un tratamiento "sencillo".

La atención del sector también se centra en la maduración de la fruta, especialmente en el caso de las variedades tempranas. La recomendación que hacen los responsables de la DOP a los productores es realizar test de Lugol para determinar el estado de maduración de cada variedad y "avisar a los llagares para que estén pendientes de su evolución de cara a la última semana de septiembre". Será entonces cuando las primeras variedades puedan empezar a marcar el desarrollo de la campaña.

Cinco millones de botellas

La previsión sobre la disponibilidad de manzana adquiere especial relevancia por el crecimiento registrado por la sidra amparada por la DOP. Según los datos facilitados por el consejo regulador, el consumo ha pasado de 1,6 a 5 millones de botellas a lo largo de los últimos diez años. Tal incremento obliga al sector a disponer de suficiente materia prima asturiana para responder a las necesidades de los llagares, pero también a buscar mecanismos que permitan acompasar la producción y la demanda en las campañas de cosechas abundantes.

La creación de la mesa de coordinación de mercado responde a esa necesidad. Hace dos años, el pleno del consejo regulador aprobó su puesta en marcha para analizar los problemas que atraviesa el sector de la manzana de sidra y plantear estrategias con una perspectiva de veinte años. Durante 2024, 2025 y 2026 se han celebrado varias reuniones con representantes de los cosecheros, llagares, viveristas, técnicos del Serida, la Administración y otras organizaciones especializadas.

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El diagnóstico realizado durante este proceso señala como principales dificultades la falta de rentabilidad del cultivo, el abandono de plantaciones por falta de interés, la ausencia de relevo generacional, el temor a que no pueda absorberse toda la producción en los años de grandes cosechas y el encarecimiento de numerosos productos. Sobre esa base se plantean seis grandes objetivos: mejorar los datos estadísticos sobre el sector, aumentar la rentabilidad y productividad de las plantaciones, reforzar su imagen, hacer más atractiva la plantación mediante ayudas, fomentar la investigación y establecer una coordinación entre el mercado y las cosechas.