Eduardo Llosa, director de la Banda de Gaites de Villaviciosa: “La gaita no es solo es un instrumento vinculado a la romería, está continuamente en evolución morfológicamente y en estilos"

Eduardo Llosa García (San Justo, Villaviciosa 1997) es el director de la Banda de Gaitas Villaviciosa El Gaitero desde 2021. Una formación en la que entró en 2010, en la que ascendió a director de percusión en 2018 y que ahora comanda como máximo responsable. La agrupación musical, que este año celebra sus cuatro décadas de vida, celebra el Festival Internacional de la Gaita (FIG) desde este jueves y hasta el domingo 6 con un amplio programa de actividades. El principal reclamo es la actuación de Bagad Kemper, una de las formaciones de referencia de la música bretona, que ofrecerá el sábado, a las 2.002 horas, su primera actuación en Asturias dentro de la Nueche Folk del FIG. El cartel de esa noche se completará con el asturiano José Manuel Tejedor y Dixebra

-¿Qué importancia tiene el festival de Villaviciosa?

-Mucha. Vienen bandas de Galicia, Castilla, Bretaña, Escocia o Irlanda. Siempre se intenta con este evento, que ya tiene largo recorrido, mostrar los distintos tipos de gaita. Hacerlo en nuestra casa es muy positivo. Nos sirve para enviar también ese mensaje de que hay una de las representaciones más antiguas de la gaita aquí en Villaviciosa, que está en la iglesia de la Oliva. Además, nuestra banda es una de las más antiguas y aún sigue en activo.

-¿Por qué animaría a sumarse a la fiesta?

-Pues, primero, por descubrir lo que hay acerca de la gaita asturiana, que a veces mucha gente lo tiene asociado a una romería y poco más. Pero hay mucho más allá. Se puede conocer la diversidad y el folclore que hay en otras comunidades. También se podrá disfrutar de conciertos, charlas y un mercado artesano.

Una actuación de la Banda de Gaitas de Villaviciosa. / Lne

-¿Qué considera que tiene de especial la gaita?

-Para mí la gaita principalmente es una seña de identidad de la cultura asturiana. Partiendo ya de esa base, yo que vivo de la música tradicional, y que soy percusionista, aunque trabajo ahora mucho con la gaita, lo que está claro es que es una cosa que nos representa. No solo es un instrumento que está vinculado a la romería, sino que está continuamente en evolución, tanto morfológicamente como en estilos, y que está más allá que para bailar o para los chigres. En nuestra escuela, por ejemplo, enseñamos el instrumento y, además, hacemos un instrumento muy guapo, apto para toda la gente y que tiene un futuro.

-¿Cree que es atractiva para los jóvenes?

-En la escuela ya llevamos un par de años con bastante crecimiento de alumnos, generalmente interesados mucho por todos los instrumentos que ofrecemos: gaita, tambor o pandereta. Creo que la gaita triunfa y ves cada vez críos desde muy pequeños interesados. Todos los maestros y las escuelas de música tradicional queremos llevar al final el instrumento más allá de lo que estaba antes.

-La Banda de Gaitas de Villaviciosa cumple cuatro décadas. ¿En qué momento se encuentra?

-Los años de pandemia fueron duros y nos afectaron, como a la gran mayoría de bandas. En estas cuatro décadas hubo épocas gloriosas, como la de ganar la Liga Galega, o participar en festivales fuera de España, como el de Guatemala en América. También tuvimos épocas más bajas. Pero actualmente la banda y la escuela está subiendo mucho. Estamos en unos veinte componentes. Hubo otros años de llegar a treinta o, incluso, superar esa cifra. Suponemos que en un par de años habrá un crecimiento. Estamos trabajando duro con gente nueva, con la que estamos obteniendo buenos resultado. Hay gente interesada en aprender con nosotros. Eso nunca sobra y considero que estamos en un momento bastante bueno.

-Se suele decir que una banda de música es necesaria en un concejo. ¿Cree que una agrupación de gaitas también es esencial?

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-Creo que representamos a la Villa cuando vamos fuera y llevamos su nombre. Y la gente ya nos va asociando aquí cuando actuamos. Damos mucho, pero también recibimos mucho apoyo,de hosteleros y comerciantes. Entre todos, hacemos que la banda de sea representativa de Villaviciosa allá donde sea.