Un pasacalles y una muestra sobre el instrumento de la Oliva abren el Festival de la Gaita de Villaviciosa

El Festival Internacional de Gaita (FIG) de Villaviciosa comenzó este jueves con la apertura en la Casa de los Hevia de la exposición "Canteros del soníu . La gaita de la Oliva", centrada en la representación del instrumento que aparece en la fachada de la joya románica maliayesa, considerada una de las primeras representaciones históricas de la gaita. A continuación, se celebró una charla explicativa y una ruta didáctica guiada por los creadores del proyecto, Manuel Paz y Fernando Oliva, con salida desde la Casa de los Hevia y final en la propia iglesia.

La Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero protagonizó, a las ocho de la tarde, el pasacalles inaugural y, a continuación, estaba previsto el primer concierto del festival a cargo del trío de folk BEO, integrado por Erwan Menguy, Yoann An Nedeleg y Martin Chapron. La jornada iba a concluir con una "jam session" folk en el bar Caleyina Les Indies.

El festival continuará hasta el domingo con alicientes como el mercado tradicional, el IX Alcuentru d’artesanos d’instrumentos musicales tradicionales, talleres formativos, vermús gaiteros, la X Nueche en Danza, la Nueche Folk, el XVI Concurso de gaiteros y gaiteres Memorial José Huerta y el VII Certamen de canción asturiana Xavi Solares.

La programación de este viernes comenzará a las cinco de la tarde con la apertura del mercado tradicional y la actuación de la bandina de la Banda de Gaites Villaviciosa. A las 18.30 horas recorrerá las calles la Banda de Gaites Camín de Fierro, de Proaza, y a las 19.30 horas se proyectará en el teatro Riera el documental "Y agora que lo bailen los rapacinos. Lo llixero n’Asturies", de la agrupación etnográfica L´Andecha Folclor d´Uviéu.

Camín de Fierro volverá a actuar a las 20.00 horas. Media hora después llegará uno de los momentos esperados del festival con el pasacalles de la histórica banda bretona Bagad Kemper. A las nueve será el turno de los alumnos y profesores de la Escuela de Música Tradicional de la banda maliayesa.

La jornada concluirá a partir de las 21.30 horas con la décima edición de la Nueche en Danza, en la que participarán Rellume, la Orquestina La Xarangana y Ambás y Ramsés. Al término de las actuaciones se abrirá el escenario a quienes quieran sumarse a tocar.

El sábado concentrará buena parte de la programación y coincidirá con la Fiesta de la Sidra. La actividad comenzará por la mañana con un taller de acompañamiento de canción asturiana con gaita impartido por Rodrigo Joglar y Lorena Corripio. El mercado tradicional permanecerá abierto del mediodía a las diez de la noche.

Bagad Kemper actuará a las 12.00 horas, seguido por la Banda Gaites Lembranza Solpor, de Galicia, a las 13.30 horas, y la Banda de Gaites Fonte Fuécara, a las 14.00 horas. Luego habrá vermú gaiteru con la Orquestina La Xarangana.

El IX Alcuentru d’artesanos d’instrumentos musicales tradicionales se desarrollará durante la tarde, al igual que el pasacalles de las bandas participantes y de Bagad Kemper por la Villa. También habrá un taller didáctico para niños dirigido por Ana Feito.

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El Alcuentru de Bandes de Gaites comenzará a las 19.00 horas y servirá para celebrar los cuarenta años del colectivo maliayés. La jornada culminará con la Nueche Folk, que reunirá a Bagad Kemper, José Manuel Tejedor y Dixebra.