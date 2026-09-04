Uno de los animales más especiales y esquivos de la fauna asturiana muere atropellado en una carretera de Villaviciosa
«Me dio mucha pena encontrarlo, me parece uno de los animales más bonitos", señala la vecina Encarnita Sampedro
Un ejemplar de tejón (Meles meles) ha sido hallado muerto tras sufrir un atropello en una carretera de Llavares, en la parroquia de Amandi, en Villaviciosa. El cuerpo del animal fue localizado por la vecina Encarnita Sampedro, autora también de la fotografía que acompaña esta información, quien expresó su pesar por el hallazgo. «Me dio mucha pena encontrarlo muerto. Me parece uno de los animales más bonitos de la fauna salvaje asturiana. Supongo que no habrá muchos; yo, por lo menos, es el primero que veía y me impresionó», señaló.
El tejón, conocido popularmente en Villaviciosa y en otras zonas de Asturias como «melandru» o «melón», pertenece a la familia de los mustélidos, en la que también se encuentran especies como la comadreja, la marta o la nutria. Se trata de un mamífero de hábitos fundamentalmente nocturnos, circunstancia que hace relativamente difícil observarlo en libertad. Durante el día permanece habitualmente refugiado en las tejoneras, complejos sistemas de madrigueras que excava preferentemente en terrenos tranquilos y bien drenados. Algunas cuentan con numerosas entradas y una extensa red de galerías y pueden ser utilizadas durante generaciones.
El tejón es omnívoro y oportunista y adapta su dieta a los recursos disponibles en cada época del año. Consume lombrices, insectos y pequeños animales, pero también maíz, raíces y frutos como cerezas, manzanas o arándanos.
Los atropellos constituyen una de las causas de mortalidad de la especie. Sus desplazamientos nocturnos llevan a los tejones a atravesar carreteras y caminos, especialmente en el medio rural, donde pueden encontrarse repentinamente con los vehículos.
Biólogos y naturalistas maliayos lamentaron la pérdida de este ejemplar y de otros registrados recientemente en el concejo y recordaron la conveniencia de extremar la precaución al volante durante la noche en carreteras que atraviesan zonas de interés natural.
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