Luanco refuerza lazos con la Virgen de Llugás con un exvoto marinero: "Nos hace mucha ilusión"

El santuario de Santa María de Llugás (Villaviciosa) recibió este jueves, durante el cuarto día de la novena, un nuevo exvoto marinero. Se trata de la reproducción de una embarcación elaborada en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, y que fue entregada a la Santina por José Ramón García, director y alma máter durante años del museo, y Pilar Carrasco. La pieza pasa a formar parte del patrimonio del templo. Su procedencia adquiere un significado especial por la histórica relación de las gentes de Gozón y Carreño con el santuario de Llugás.

Esta vinculación se mantiene especialmente viva cada 29 de septiembre, festividad de San Miguel, conocida popularmente en Llugás como "la fiesta de los Miguelinos". Ese día, vecinos de ambos concejos costeros acuden tradicionalmente al santuario maliayés para venerar a la Virgen, manteniendo una costumbre transmitida de generación en generación.

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"Me hacía especial ilusión que una de estas embarcaciones llegase hasta la Virgen. El mar forma parte de nuestra historia y Llugás también forma parte de la memoria y de la devoción de muchas familias de Gozón y Carreño. Creo que este barco es una bonita manera de representar esa unión", señaló José Ramón García. Además, quiso recordar también a quienes durante generaciones mantuvieron viva esta relación con el santuario: "Nuestros mayores ya venían a Llugás y nosotros hemos recibido de ellos ese cariño por la Santina. Que este barco quede aquí es también una forma de recordarlos", concluyó.