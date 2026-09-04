Villaviciosa rendirá homenaje a sus ganaderos el miércoles del Portal: el programa para el recinto de La Barquerina
El evento alternativo al concurso de vacuno incluirá mercado tradicional, comida de hermandad y concierto de Mina Longo
Villaviciosa dedicará el miércoles del Portal a sus ganaderos y a la cultura rural ante la imposibilidad de celebrar este año el tradicional Concurso-Exposición de Vacuno. El Ayuntamiento y la comisión organizadora del certamen han preparado para La Barquerina la jornada "Villaviciosa, tierra ganadera", una programación con la que se pretende mantener la celebración vinculada al "día del concejo" y al concurso, suspendido por las restricciones preventivas establecidas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa.
El alcalde, Alejandro Vega, presentó este viernes el programa tras reunirse con la comisión organizadora, formada por los ganaderos José Manuel Cardín, César Sariego, Luis Mariano García y Francisco Fernández Tuero.
La iniciativa persigue, según Vega, "mantener vivo el espíritu del tradicional concurso-exposición de ganado del Portal" en un año en el que no puede desarrollarse en su formato habitual, además de rendir homenaje a los ganaderos del concejo y destacar "la importancia vital que tiene el medio rural y su cultura".
El programa comenzará a las once de la mañana con la apertura del mercáu rural, en el que participarán productores agroalimentarios, artesanos, maquinaria y asociaciones vinculadas al territorio. Durante todo el día podrá visitarse una muestra de animales y razas relacionadas con el medio rural asturiano. El Serida se sumará a la cita con una exposición gráfica de sus proyectos.
También habrá demostración de talla de madera, juegos tradicionales y un taller de mayado. Para los niños se habilitará el espacio "Peque-Portal Ganadero" . A las dos tendrá lugar una comida de hermandad, durante la que se entregará el galardón "Ganadero del año". El plan de la tarde incluye deporte rural y las actuaciones de Mina Longo y DJ Manín.
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