La Bagad Kemper de Bretaña, protagonista por las calles de Villaviciosa en el Festival Internacional de la Gaita
La agrupación de Bretaña, Bagad Kemper, fue una de las protagonistas de los actos XIV Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa, que contó con pasacalles durante la mañana y la tarde por parte de las diferentes agrupaciones, y con actuaciones en la carpa situada en la carpa del festival situada junto al Pelambre.
La histórica banda, con cerca de 80 años de vida, trajo a 37 de sus 55 componentes a Asturias. Deleitaron al público con un par de piezas por la mañana en la plaza del Ayuntamiento, y después siguieron tocando por las calles y en el escenario del festival. “Es una manera de intercambiar culturas, es interesante ver cómo se toca aquí, es muy enriquecedor”, explicó Marie le Cam, integrante de la banda. “Es nuestro estreno en Asturias, estamos encantados con la agenda de la gente y el ambiente”, enfatizó.
De Bretaña, Galicia, Asturias o Islas Baleares procedían las agrupaciones que participaron este sábado en el XIV Festival Internacional de la Gaita. Lembraza Solpor de Galicia, Fonte Fuécara y Saxum de Asturias, así como los anfitriones de la Banda de Gaitas de Villaviciosa-El Gaitero amenizaron la jornada.
Incluso hubo tiempo de reunirse todas ellas y realizar una foto para el recuerdo justo delante del Ayuntamiento de Villaviciosa, en un sábado en el que la música sonó hasta último hora del día.
Las celebraciones aún contarán este domingo con más actuaciones y pasacalles, antes de concluir con el VII Certamen de Canción Asturiana “Xavi Solares”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amandi homenajea a Carlos Capellán, el cura 'cercano' y con 'la puerta siempre abierta' que será Hijo Adoptivo de Villaviciosa
- Uno de los animales más especiales y esquivos de la fauna asturiana muere atropellado en una carretera de Villaviciosa
- Un Tazones medieval recibe al Carlos V más asturiano: “Aquí fue donde llego para convertirse en el Rey de España”
- El gobierno socialista de Villaviciosa se desmarca de la FSA y convoca la concentración en apoyo de Ceuta
- El alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, y varios ediles de su gobierno desoyen a la FSA y se suman a la concentración por Ceuta: “Es una cuestión ciudadana, no partidista"
- La cosecha de manzana cubrirá la demanda de los llagares de la DOP pese a la incidencia de la carpocapsa en las pumaradas
- Pepe Figaredo, de Solares, gana el concurso de sidra casera de Villaviciosa, en el que se ofrecieron 16.000 culetes
- Luanco refuerza lazos con la Virgen de Llugás con un exvoto marinero: 'Nos hace mucha ilusión