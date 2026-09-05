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La Bagad Kemper de Bretaña, protagonista por las calles de Villaviciosa en el Festival Internacional de la Gaita

VIDEO: Pasacalles de la Bagad Kemper de Bretaña en el Festival de la Gaita en Villaviciosa

VIDEO: Pasacalles de la Bagad Kemper de Bretaña en el Festival de la Gaita en Villaviciosa

P.A.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Villaviciosa

La agrupación de Bretaña, Bagad Kemper, fue una de las protagonistas de los actos XIV Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa, que contó con pasacalles durante la mañana y la tarde por parte de las diferentes agrupaciones, y con actuaciones en la carpa situada en la carpa del festival situada junto al Pelambre.

La histórica banda, con cerca de 80 años de vida, trajo a 37 de sus 55 componentes a Asturias. Deleitaron al público con un par de piezas por la mañana en la plaza del Ayuntamiento, y después siguieron tocando por las calles y en el escenario del festival. “Es una manera de intercambiar culturas, es interesante ver cómo se toca aquí, es muy enriquecedor”, explicó Marie le Cam, integrante de la banda. “Es nuestro estreno en Asturias, estamos encantados con la agenda de la gente y el ambiente”, enfatizó.

EN IMÁGENES: Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa

EN IMÁGENES: Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa

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EN IMÁGENES: Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa / Fernando Rodríguez / P. A.

De Bretaña, Galicia, Asturias o Islas Baleares procedían las agrupaciones que participaron este sábado en el XIV Festival Internacional de la Gaita. Lembraza Solpor de Galicia, Fonte Fuécara y Saxum de Asturias, así como los anfitriones de la Banda de Gaitas de Villaviciosa-El Gaitero amenizaron la jornada.

Incluso hubo tiempo de reunirse todas ellas y realizar una foto para el recuerdo justo delante del Ayuntamiento de Villaviciosa, en un sábado en el que la música sonó hasta último hora del día.

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Las celebraciones aún contarán este domingo con más actuaciones y pasacalles, antes de concluir con el VII Certamen de Canción Asturiana “Xavi Solares”.

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