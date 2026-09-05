Las bombardas y cornamusas de Bretaña marcan el paso en Villaviciosa

Bombardas y cornamusas bretonas llenaron de música las calles de Villaviciosa. "Bagad Kemper", la formación más laureada de Bretaña y uno de los nombres de referencia de la música celta, protagonizó uno de los momentos centrales del Festival Internacional de la Gaita (FIG) con un pasacalles que supuso su debut en Asturias. La agrupación actuará también dentro de la Nueche Folk del FIG de este sábado, junto a José Manuel Tejedor y Dixebra.

Fundado en Quimper (Kemper en bretón) en 1949, "Bagad Kemper" es toda una institución de la música bretona. Sus 23 títulos en el Campeonato Nacional de Bagadoù lo convierten en la agrupación más laureada de la historia de esta competición y su trayectoria ha trascendido las fronteras de Bretaña para situarlo entre las formaciones más reconocidas del circuito internacional de las músicas celtas.

Un "bagad" es una formación característica de Bretaña, compuesta por bombardas, cornamusas y percusión. "Bagad Kemper" ha sabido combinar durante más de siete décadas la interpretación y renovación del repertorio tradicional con nuevos arreglos.

Antes de hacer sonar sus instrumentos por las calles de la Villa, los integrantes de "Bagad Kemper" fueron recibidos en el Ayuntamiento de Villaviciosa por el alcalde, Alejandro Vega, que entregó un detalle a cada integrante y un escudo del Ayuntamiento a su director, Sebastien Le Braz.

Pasacalles

Después, llegó uno de los momentos más esperados del viernes. Bombardas, cornamusas y percusión irrumpieron en las calles con su característico sonido bretón . El pasacalles despertó una gran expectación y reunió a numeroso público a lo largo del recorrido, que acompañó y aplaudió a los músicos durante su estreno asturiano.

La presencia de "Bagad Kemper" fue el principal reclamo internacional de una jornada que había comenzado varias horas antes. A las 17.00 horas abrió el mercáu tradicional, acompañado por la actuación de la bandina de la Banda de Gaites Villaviciosa. Una hora después, la Banda de Gaites Camín de Fierro, de Proaza, recorrió también las calles. A las 19.30 horas, la actividad se trasladó al Teatro Riera con la proyección del documental "Y agora que lo bailen los rapacinos. Lo llixero n’Asturies", creado por la agrupación etnográfica L´Andecha Folclor d´Uviéu.

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También tuvieron protagonismo los alumnos y profesores de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaites, que ofrecieron una actuación. La programación iba a continuar con la X Nueche en Danza, con Rellume, la Orquestina La Xarangana y Ambás y Ramsés. A su término, estaba prevista la apertura de un escenario libre para los músicos y aficionados que quisieran sumarse a la gran folixa de la Villa.