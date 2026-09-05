El Principado tramita la inclusión de la variedad de hielo en la DOP de la sidra

Es oficial. A petición del consejo regulador, el Principado ya tramita una modificación del reglamento de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias para incorporar la variedad de hielo a la lista de productos amparados por este sello de calidad, hasta ahora la sidra de escanciar, la espumosa y la de mesa. La aspiración del sector, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, logra así un paso decisivo para dar cobertura a una de las producciones de mayor valor añadido de los llagares asturianos, con numerosos premios internacionales, y fijar las condiciones que se deberán cumplir para lucir la contraetiqueta. Entre ellas, el empleo exclusivo de las variedades autóctonas de manzana que están autorizadas por la DOP.

La petición fue formalizada ante la administración autonómica el pasado 27 de julio. Una vez completada la tramitación, corresponderá al Principado aprobar el nuevo pliego y comunicar posteriormente el cambio a la Comisión Europea (CE).

El nuevo reglamento establece que la sidra de hielo podrá obtenerse a partir de mosto procedente de manzanas congeladas o mediante la congelación del propio mosto, concentrándolo por frío antes de iniciar la fermentación. El texto establece sus características físico-químicas y organolépticas, de manera que las botellas que pretendan utilizar la contraetiqueta deberán ajustarse a unos parámetros comunes y respetar las exigencias sobre procedencia y materia prima.

Otro de los cambios en el pliego de la DOP afecta a las sidras naturales espumosas. La carbonatación dejará de figurar entre las prácticas admitidas para obtenerlas. El consejo regulador sostiene que esta técnica ha quedado en desuso en el sector asturiano y asegura que no se ha empleado dentro de la DOP desde su reconocimiento. Su eliminación refuerza un modelo en el que el carbónico procede de la fermentación y se integra progresivamente en la bebida durante el proceso de elaboración y crianza.

Espumosas

También se modifica la descripción de las espumosas para separar las características sensoriales de las clasificaciones determinadas por el contenido en azúcar. Las menciones "Brut Nature", "Extra Brut", "Brut", "Extra-seca", "Seca", "Semi-seca" y "Dulce" dejarán de aparecer en el apartado organoléptico porque responden al nivel de azúcar y no a cualidades sensoriales. A la vez, se precisa que la utilización de licor de expedición para ajustar el dulzor al final del proceso tiene carácter opcional.

El nuevo texto incorpora la prohibición expresa de mezclar entre sí los distintos productos de la DOP. Aunque compartan materia prima, fermentación alcohólica y determinadas fases de producción, cada uno responde a un procedimiento específico que determina sus características. Con esta limitación se pretende preservar su identidad.

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La actualización alcanza al listado de manzanas para corregir dos nombres. "Collaina" pasa a denominarse "Colladina" y "Perurico precoz", "Perurico rayada".