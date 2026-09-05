Villaviciosa despacha cerca de 300 cajas en su fiesta de la sidra natural, con fines solidarios y con homenaje al Lealtad y al Rodiles
“Es un día para juntarnos y demostrar que este concejo es referente en la sidra”, destacan los participantes en un encuentro en el que once llagares locales donaron parte su producción
La plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa se llenó para una sesión vermú muy especial, en la que se escanciaron cerca de 300 cajas de sidra, donadas por once llagares locales. Un encuentro, por un lado, con fines solidarios, porque la recaudación de los vasos vendidos para degustar se destinó a la la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Asturias (Galbán). Y por otro para homenajear a los clubes deportivos de Lealtad de fútbol y el Rodiles de Fútbol Sala, cuyos integrantes fueron los encargados de escanciar el primer culín.
Tras entonar todos los vecinos y visitantes, al compás de la gaita el “Asturias Patria Querida”, se abrió la veda de la fiesta. “Todo el mundo a tomar sidra”, exclamó la cantante Anabel Santiago, encargada de conducir el acto de apertura junto a Luis Estrada, en presencia de también los representantes de los llagares que impulsan una fiesta que ya alcanza su XXVII edición.
“Villaviciosa siempre ha sido a nivel autonómico y mundial un referente del mundo de la sidra. Los llagareros también ayudamos para que la disfrute en este día, que no hace mucho sol, y está ideal para degustar los diferentes palos”, explicó Verísimo Busto, del llagar M. Busto.
Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Vigón y Vallina fueron el resto de llagares participantes, en un evento en el que se vendieron 4.000 vasos, a un precio de tres euros y con derecho a cinco culetes de sidra. Además se podían adquirir pulseras a cinco euros para tomar doce culetes.
“Es un día para juntarnos todos y después vamos a comer por ahí. Es como la cita que tenemos ahí marcada”, coinciden en señalar el grupo que integran Pablo Pereiro, Juan Luis Carús, Marta Riva, Ana Palenzuela y Marcos Suárez, todos ellos vecinos de Villaviciosa.
Desde Nava y Gijón se acercaron, para ir puesto por puesto, probando todas las elaboraciones, los jóvenes Marina Trabadelo, Mikel Echevarría y Samuel González. “Hay que disfrutar la sidra y saborearla toda”, cuentan con una sonrisa.
Hasta el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, se atrevió a escanciar algún culín de sidra, en una mañana especial, en un verano muy sidrero en el concejo, al que todavía le falta algún que otro evento más.
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