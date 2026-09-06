El Ayuntamiento propone a la Banda Gaites para la Medalla de Villaviciosa en su 40 aniversario

La Banda Gaites Villaviciosa «El Gaitero» cumple este año cuatro décadas de historia y lo ha celebrado como mejor sabe, sobre el escenario. Un cumpleaños que, además, llega con sorpresa: el alcalde, Alejandro Vega, anunció en la noche de ayer, tras la actuación de los músicos locales, que propondrá al Pleno la concesión de la Medalla de Villaviciosa a la formación. Nacida en 1986 de la mano del maestro gaitero José Ángel Hevia, que ejerció como director hasta 2001, el grupo se convirtió desde sus comienzos en uno de los grandes referentes de la música tradicional asturiana.

Durante estos 40 años ha llevado el nombre de Villaviciosa por numerosos escenarios de España, Europa y América, con destacadas participaciones en el Festival Intercéltico de Lorient y actuaciones en países como Francia, Italia, Irlanda, Bélgica, Alemania Portugal o Santo Domingo (República Dominicana). Su trayectoria incluye además dos victorias consecutivas en la Liga Gallega, en 2005 y 2006, siendo la primera banda no gallega en conseguir este título. Además cuenta con distinciones como el Urogallo de Bronce, la Manzana de Plata, o el Premio AMAS 2018 en la categoría de gaita, entre otros reconocimientos.

Ayer el FIG 2026 fue el escenario perfecto para celebrar sus cuatro décadas de vida. La Banda protagonizó en la CarpaFIG uno de los momentos más emotivos del festival, arropada por agrupaciones de Asturias, Galicia y Baleares. También contaron con invitados como el grupo de baile Prau Llerón de Mieres, la banda gallega Lembranza Solpor, los grupos Rellume y Abéu y los músicos Fabián Castro San José, Andrés García Álvarez, Carlos Castro, Adrián J. Argüelles y Javier Menéndez González.

En el concierto las gaitas y percusiones compartieron protagonismo con las voces y propuestas de los artistas invitados con un repertorio que combinó piezas tradicionales y propuestas contemporáneas. Y fue ganando intensidad hasta un final especialmente celebrado por el público, que dedicó calurosas y muy cariñosas ovaciones a la Banda Gaites Villaviciosa «El Gaitero», como homenaje y felicitaciones por su aportación a la cultura de este instrumento. Asimismo fueron obsequiados con la Manzana de Plata del Ayuntamiento.

Balance

La Banda hizo un balance profundamente positivo del concierto conmemorativo y de sus 40 años de historia. Edu Llosa, director de la formación, mostró la gran satisfacción del colectivo, y destacó cómo se sienten muy orgullosos del éxito que ha tenido el concierto, especialmente por el trabajo de estos meses tan duros en el local de ensayo, compaginando la preparación con el resto de actuaciones del año y "con toda la labor que realizamos en nuestra escuela».

«Estamos muy agradecidos a todos los músicos y colaboradores que han participado, porque sin ellos este concierto no habría sido posible. También a nuestro principal patrocinador, Sidra El Gaitero; al Ayuntamiento de Villaviciosa por su apoyo constante durante el año y en el festival; a ACOSEVI, a los hosteleros y comerciantes; y, por supuesto, a los vecinos de Villaviciosa, amigos, familiares y a quienes vinieron de fuera del concejo", añadió, antes de señalar cómo «estos cuarenta años han sido un trabajo por la música asturiana, por la gaita, por el tambor y por el concejo cuyo nombre llevamos. Ojalá podamos seguir otros cuarenta años más, llevando Villaviciosa y la música asturiana allá donde lleguemos».

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También la asociación de comercio local ACOSEVI ha querido sumarse al homenaje por el aniversario de la Banda Gaites con una exposición titulada "Orguyu local" que se puede ver en los comercios, y que recorre su historia y momentos destacados de la agrupación. Una decena de negocios maliayos participan en la iniciativa Además la artesana Patricia Escobar, de Mondo Manzana, ha creadocomo homenaje a la Banda de Gaites pins conmemorativos de este 40.º aniversario.