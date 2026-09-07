Los gaiteros tienen premio en Villaviciosa: esta es la lista de ganadores del concurso del Festival Internacional de la Gaita

El Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa se clausuró este domingo tras cuatro días dedicados a la cultura, la música, la asturianía y la gaita, en una edición que resultó ser una de las más exitosas de los últimos años. El FIG 2026 estuvo organizado por la Banda Gaites Villaviciosa "El Gaitero", con la colaboración del Ayuntamiento, el Grupo El Gaitero y otras entidades, y en la última jornada tuvo lugar uno de los momentos más esperados por los profesionales de este instrumento: el Concurso de Gaiteros "Memorial José Huerta".

En la categoría de más de 15 años el primer puesto fue para César González Valencia, de 20 años y de Moreda de Aller. El segundo fue Pablo Cabero Escudero, de 23 años y de Madrid, mientras que el tercer puesto fue para Nicolás Alonso Moreno, llanisco de 45 años. En cuarto lugar quedó Víctor González Fernández, parragués de 20 años.

En categoría de menos de 15 años se impuso Rodrigo Carballo Fernández, gijonés de 14 años, seguido de Diego Mañana Fernández, de 13 años (Gijón) y de Germán Dintén García, de 12 años y también de Gijón.

La última jornada del festival comenzó con la Misa Asturiana de Gaita y durante la mañana se celebró también el Mercáu Tradicional del FIG, con actuaciones de bandines por los chigres de la villa, a cargo de Camín del Carmin, Los Llerones y la Bandina de la Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero. El programa de celebración incluyó el pasacalles de la Banda Gaites Lembranza Solpor, de Galicia, el vermú gaitero y la entrega de premios del concurso.

Gaita de cámara

Por la tarde tuvo lugar la presentación y concierto de la Gaita Asturiana de Cámara, del artesano Iván González, y el VII Certamen de Canción Asturiana “Xavi Solares”, con participación de jóvenes y adultos. En la categoría moza participaron Julia Gallego (6 años), Mario González (11), Bárbara Riesco (13), Jairo Pérez (14), Néstor Díaz (15) y Marina Carbajosa (18). En la categoría adulta los cantantes fueron Águeda Riera y Jorge Tuya, de Villaviciosa; Claudia Abad, de Llanes; y Sergio Menéndez, de Gijón, con Valentín Fuente a la gaita.

David Muñiz, de la Banda de Gaites, hizo una valoración muy positiva del FIG 2026, destacando tanto la participación como el ambiente vivido en La Villa. Según explicó, "ha sido una edición muy especial, con una gran participación de músicos y formaciones", con especial protagonismo de la histórica banda bretona Bagad Kemper, considerada una de las más prestigiosas del mundo, y una programación que unió conciertos, tradición y cultura.

El gaitero señaló que la respuesta del público fue excelente y que Villaviciosa disfrutó de "cuatro grandes días de fiesta y homenaje a nuestra música, con una parte divulgativa y didáctica muy importante alrededor del mundo de la gaita y de las tradiciones asturianas".

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Muñiz quiso también reconocer el trabajo colectivo que hizo posible el festival. "Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento, al gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y al Grupo El Gaitero. También a las bandas participantes, todas de gran nivel, a los músicos, a los grupos de baile, a los voluntarios, a los demás participantes y a los miles de asistentes. También especiales agradecimientos a todos los que se sumaron y apoyaron la celebración de los 40 años de la Banda Gaites Villaviciosa El Gaitero", afirmó Muñiz, antes de resaltar que el FIG volvió a demostrar la unión de los asistentes en torno a la música y a la tradición cultural de este festival en Villaviciosa.