Tornón (Villaviciosa) celebra Nuestra Señora del Rosario y la Sacramental
Los lugareños recuperaron el festejo el año pasado con gran éxito
Vicente Alonso
La parroquia de Tornón, en Villaviciosa, celebró ayer el día grande de sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario y la Sacramental, en un domingo lleno de emoción y amplia participación vecinal.
«Recuperamos la fiesta el año pasado después de una década sin celebrarse y fue una alegría ver de nuevo el pueblo lleno y, sobre todo, a nuestros mayores disfrutando», señaló Laureano García de la Hoz, presidente de la Comisión de Fiestas.
García de la Hoz recuerda además que este año dan otro paso "recuperando tradiciones y ampliando la programación. Estamos muy agradecidos por cómo se están volcando los vecinos pos sacar adelante las fiestas, y por la ilusión con la que Tornón vuelve a juntarse y celebrar como siempre».
La jornada comenzó en la iglesia de San Cosme, que como siempre lucía espectaculares arreglos florales tanto en el interior como en el atrio y los exteriores. En el entorno destacron varios cientos de flores, fruto del trabajo y el empeño del vecino Monchu Liñero, que desde hace casi cuarenta años se ocupa del mantenimiento del templo y de cuidar con mimo sus alrededores.
La solemne misa que llenó el templo estuvo oficiada por el párroco Néstor Andrés Atampiz Ríos, y fue seguida por la procesión con gaita y tambor. Después tuvo lugar la tradicional subasta del ramu y una animada sesión vermú. Por la tarde se disputó el torneo de fútbol y se celebró una concurrida costillada que reunió a numerosos asistentes. La verbena, amenizada por el Grupo Da Silva y DJ Tony, puso el broche festivo a una jornada de récord de participación.
Más fiesta
Este lunes las celebraciones continúan a las 13.00 horas con la misa por los difuntos de la parroquia, seguida de sesión vermú. A partir de las 16.00 habrá juegos infantiles y a las 21:30 horas la esperada sardinada gratuita.
La noche se cerrará con la verbena del Grupo Norte y DJ Optimus, seguida de los fuegos artificiales que pondrán fin a unas fiestas que han vuelto a llenar Tornón de renovadas tradiciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de los animales más especiales y esquivos de la fauna asturiana muere atropellado en una carretera de Villaviciosa
- Amandi homenajea a Carlos Capellán, el cura 'cercano' y con 'la puerta siempre abierta' que será Hijo Adoptivo de Villaviciosa
- Villaviciosa despacha cerca de 300 cajas en su fiesta de la sidra natural, con fines solidarios y con homenaje al Lealtad y al Rodiles
- El gobierno socialista de Villaviciosa se desmarca de la FSA y convoca la concentración en apoyo de Ceuta
- El alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, y varios ediles de su gobierno desoyen a la FSA y se suman a la concentración por Ceuta: “Es una cuestión ciudadana, no partidista"
- La cosecha de manzana cubrirá la demanda de los llagares de la DOP pese a la incidencia de la carpocapsa en las pumaradas
- Pepe Figaredo, de Solares, gana el concurso de sidra casera de Villaviciosa, en el que se ofrecieron 16.000 culetes
- Luanco refuerza lazos con la Virgen de Llugás con un exvoto marinero: 'Nos hace mucha ilusión