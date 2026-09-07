Tornón (Villaviciosa) celebra Nuestra Señora del Rosario y la Sacramental

La parroquia de Tornón, en Villaviciosa, celebró ayer el día grande de sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario y la Sacramental, en un domingo lleno de emoción y amplia participación vecinal.

«Recuperamos la fiesta el año pasado después de una década sin celebrarse y fue una alegría ver de nuevo el pueblo lleno y, sobre todo, a nuestros mayores disfrutando», señaló Laureano García de la Hoz, presidente de la Comisión de Fiestas.

García de la Hoz recuerda además que este año dan otro paso "recuperando tradiciones y ampliando la programación. Estamos muy agradecidos por cómo se están volcando los vecinos pos sacar adelante las fiestas, y por la ilusión con la que Tornón vuelve a juntarse y celebrar como siempre».

La jornada comenzó en la iglesia de San Cosme, que como siempre lucía espectaculares arreglos florales tanto en el interior como en el atrio y los exteriores. En el entorno destacron varios cientos de flores, fruto del trabajo y el empeño del vecino Monchu Liñero, que desde hace casi cuarenta años se ocupa del mantenimiento del templo y de cuidar con mimo sus alrededores.

La solemne misa que llenó el templo estuvo oficiada por el párroco Néstor Andrés Atampiz Ríos, y fue seguida por la procesión con gaita y tambor. Después tuvo lugar la tradicional subasta del ramu y una animada sesión vermú. Por la tarde se disputó el torneo de fútbol y se celebró una concurrida costillada que reunió a numerosos asistentes. La verbena, amenizada por el Grupo Da Silva y DJ Tony, puso el broche festivo a una jornada de récord de participación.

Más fiesta

Este lunes las celebraciones continúan a las 13.00 horas con la misa por los difuntos de la parroquia, seguida de sesión vermú. A partir de las 16.00 habrá juegos infantiles y a las 21:30 horas la esperada sardinada gratuita.

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La noche se cerrará con la verbena del Grupo Norte y DJ Optimus, seguida de los fuegos artificiales que pondrán fin a unas fiestas que han vuelto a llenar Tornón de renovadas tradiciones.