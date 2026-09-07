Villaviciosa bate récord solidario en la fiesta de la sidra: más de 7.000 euros para Galbán

La XXVII Fiesta de la Sidra de Villaviciosa batió el pasado sábado su récord de recaudación con un total de 7.000 euros que serán destinados íntegramente a la Asociación Galbán para la lucha contra el cáncer infantil, especialmente para proyectos de investigación. La cita, celebrada en el recinto habilitado en la plaza del Güevu, registró además una elevada afluencia, con más de 3.000 vasos conmemorativos vendidos y más de 8.000 culetes servidos entre las doce del mediodía y las dos y media de la tarde.

La recaudación procede de la venta de los vasos y de los tickets para los culetes de sidra. En esta edición participaron once lagares maliayos: Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina. Representantes de todos ellos participaron también en el tradicional acto del primer culín, que este año tuvo como protagonistas a los equipos del Lealtad y del FS Rodiles femenino, después de sus respectivos ascensos logrados la pasada temporada.

«Desde el gobierno municipal hacemos un balance muy positivo tanto de la Fiesta de la Sidra como del Festival Internacional de la Gaita, y nos alegra especialmente la importante recaudación para Galbán», señaló el alcalde de Villaviciosa, que agradeció la colaboración de las voluntarias de la asociación, así como la implicación de los lagares maliayeses en la celebración.

Diferentes causas

La fiesta mantiene desde 2022 su carácter solidario. Fue entonces cuando el Ayuntamiento decidió modificar el destino de la recaudación, que hasta ese momento se empleaba para sufragar parte de los gastos de la propia celebración. Desde entonces, los ingresos obtenidos se destinan cada año a una causa o asociación diferente.

La edición de este año incorporó además la celebración del 40.º aniversario de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. El vaso conmemorativo estuvo dedicado a esta efeméride y varias de las formaciones participantes en el XIX Festival Internacional de Gaitas (FIG) se sumaron a la Fiesta de la Sidra.

El regidor destacó también el cambio de modelo de la fiesta iniciado en 2020, que se consolidó dos años después con su carácter solidario. «Resaltamos además el acierto en el cambio de modelo que hicimos desde 2020 con la Fiesta de la Sidra, respetando el decálogo de la sidra acordado con los lagareros y dando carácter solidario al mismo desde 2022», afirmó.

En esta evolución, el Ayuntamiento ha ido incorporando también la presencia de las bandas participantes en el Festival internacional de la Gaita. «Cada vez más hemos integrado la participación de las bandas que participan, lo que se ha reflejado muy bien en el éxito de este año», añadió el alcalde, que agradeció la colaboración de la organización del festival y de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero.

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La celebración sirve además para abrir el Calendariu Sidreru de Villaviciosa, presentado este año en FIDMA y que tendrá continuidad durante los próximos meses con varias citas dentro de poco vinculadas a las Fiestas del Portal y los premios Mundo Collada.