Una devoción que traspasa océanos: el empresario Benjamín Cuadra revive su fe y sus recuerdos en Lugás
Emigrado a Argentina desde hace 60 años, lleva 40 regresando puntual al santuario por la fiesta de la Santina
Vicente Alonso
Hay regresos que tienen una fecha fija en el calendario. Para Benjamín Cuadra, empresario nacido en La Madrera (Villaviciosa), uno de esos días es el de la fiesta de Nuestra Señora de Lugás. Desde Buenos Aires, donde lleva más de seis décadas, Cuadra vuelve cada verano a su tierra y procura que la cita con la Santina no falte. «Llevo ya más de 60 años emigrado en Argentina y desde hace 40 vengo siempre a esta fiesta y a visitar a nuestra querida Santina», contaba este martes, posando con la venerada imagen.
El regreso al santuario es para él también un viaje a la infancia. Entre los muros de la iglesia, Cuadra recuerda buena parte de su propia historia: los años en los que acudía a la escuela de Lugás, los lugares de su niñez y el templo en el que cumplió con los primeros ritos cristianos.
«Vuelvo a revivir momentos de cuando iba aquí a la escuela, o cuando hice la primera comunión en esta misma iglesia. Me emociona mucho estar en la fiesta», explicaba acompañado por varios familiares maliayeses.
No en vano, el templo y la fiesta son para él "un encuentro de profunda devoción a esta Santina que espero cada año", tal y como aseguraba entre romeros llegados de toda Asturias para venerar a la Virgen que, según la tradición, cuida especialmente de ganados y cosechas.
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