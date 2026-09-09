Lugás, devoción de siglos en Villaviciosa: la romería junta a cientos de fieles llegados a pie

Lugás, en Villaviciosa, puede presumir de una tradición mariana de siglos y de multitudes para festejar a la Virgen. Este martes volvió a demostrar el arraigo de la fe en su santuario con la celebración de las fiestas en honor a su patrona, conocida también popularmente como "La Santina”. Cada 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de Asturias, este enclave entre montes y verde vuelve a convertirse en uno de los lugares más concurridos del Principado, con una devoción que se mantiene desde hace siglos.

La celebración tuvo lugar en el histórico Santuario de Santa María de Lugás ante una imagen de la Virgen de gran antigüedad, que data del siglo XIII. En el templo se recibe a numerosos romeros llegados de todos los rincones de Asturias que acuden para ofrecer oraciones, limosnas, y pedir la protección para personas, animales y cosechas como marca la costumbre desde hace siglos.

El administrador parroquial de Santa María de Lugás, Miguel Ángel Bueno Sierra, resume el sentir de muchos asturianos que profesan una profunda devoción y cariño hacia la Santina: «Al llegar a Lugás, la Virgen parece hablar sin necesidad de palabras. Cada peregrino llega con sus alegrías, preocupaciones, recuerdos y esperanzas, y ante la Santina, siempre encuentra una respuesta que acompaña y consuela», explica.

A mediodía se celebró la misa solemne, después de otras tres eucaristías oficiadas a lo largo de la mañana. Los peregrinos fueron recibidos en la entrada del templo con el saludo «Peregrino, bienvenido a la casa de tu madre» y, posteriormente, la imagen de la Virgen salió en procesión alrededor del santuario, acompañada por gaita, tambor y el ramu con ofrendas.

La procesión condujo la imagen hasta el altar instalado junto al templo, donde se celebró la misa desde el balcón habilitado como púlpito, uno de los momentos más emotivos de la jornada. La celebración estuvo presidida por el sacerdote Jesús Folgado García, y concelebrada por José Manuel Pidal Cardeli, Miguel Ángel Bueno Sierra y Agustín Hevia Ballina, antiguo párroco de Lugás.

Romeros a pie

Las razones para asistir a esta celebración son diversas y cada romero tiene la suya: por devoción, tradición, por cumplir una promesa o simplemente para rezar y honrar a la patrona. A lo largo de la mañana fueron llegando cientos de fieles y devotos, unos en solitario, otros en grupos de amigos o familias, y muchos caminando desde parroquias del concejo maliayés como Oles, San Justo, Argüeru o La Madera, entre otras.

«Esta peregrinación a Lugás la hacemos desde hace muchos años por tradición y devoción, y queremos que siga en las nuevas generaciones», destacaba el grupo de más de 30 vecinos de Argüeru tras caminar unos quince kilómetros. Mientras que los 40 peregrinos de San Justo, explicaban, que "es una tradición que mantenemos desde 1986 y este año cumple cuarenta años seguidos. Para nosotros es muy significativa porque ya la hacían nuestros abuelos y padres y queremos que continúe".

También se acercaron peregrinos procedentes desde otros lugares de Asturias en grupos familiares y amigos de Siero, Nava, Gijón, Oviedo o Cabranes, además de numerosos vecinos de Villaviciosa que optaron por hacer el camino a pie. "Es nuestra Santina y llevamos muchos años viniendo a verla para pedirle o darle gracias por lo que nos da”, señalaban muchos de los romeros que madrugaron para rendir vista.

Actividades festivas

La Asociación de Vecinos El Miravete de Llugás completó el programa con varias actividades festivas que acompañaron a los actos religiosos. El sábado se celebró el tradicional campeonato de futbolín en el campo de la iglesia, y la tarde del lunes contó con juegos tradicionales para niños y mayores, merienda cena de traje y baile animado por Pedro Bautista y DJ Manín. Ayer, tras los actos religiosos de la mañana, la entidad vecinal ofreció una sesión vermú amenizada por la Bandina de Gaites El Gaiteru Villaviciosa. Por la tarde tuvo lugar el XI Memorial José Vega, con las actuaciones de José Manuel Robledo "Lolo Cabranes", Fernando Entrialgo, Sandra Álvarez y Belén Arboleya, que interpretó piezas de gaita y tonada.

Noticias relacionadas

La fiesta concluyó con el baile a cargo de Ceferino, Grupo Clovers y DJ Manín, y el broche final lo pusieron a medianoche los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Lugás.