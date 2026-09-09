Vuelta a las aulas en Villaviciosa: crecimiento de alumnos en todos los niveles y "gran adaptación" de los debutantes

El curso en Villaviciosa arrancó con la tónica general del concejo, marcado por un aumento de población que se ha trasladado a las aulas. En todos los niveles crecieron las matrículas y se ha apreciado en todos los ámbitos, especialmente en la zona rural.

En la Escuelina de La Oliva, que tiene centros en la Villa, Venta Les Ranes y Quintes, se han alcanzado el centenar de alumnos, sumando los 75 de la capital, repartidos en seis unidades, y las aulas mixtas de la zona rural, con 13 pequeños en cada una de ellas. “Hemos podido cubrir y atender toda la demanda, nadie se quedó fuera”, resaltó Laura Ovín, directora del centro.

Allí cuentan con dos educadoras por aula y una de apoyo, a la espera de que puedan recibir a la espera de que puedan sumar otra que les corresponde por número de alumnos. “Han tenido todos una gran adaptación, que no es algo fácil”, indicó Reyes González, educadora en un aula de La Olvia en Villaviciosa junto a Aida Lorenzo.

“Es una etapa educativa en la que buscamos el bienestar de las criaturas, que es lo más importante. Y que trabajen prácticas de higiene o autonomía. Somos una etapa importante porque somos la base de la cadena educativa”, incidió Laura Ovín.

En el Colegio Maliayo, por su parte, se juntaron ahí los nervios y ganas de los primeros cursos, con ya esa alegría de reencontrarse con compañeros y amigos entre los más mayores. Pero también, como enfatizó su directora, Verónica García, con el interés de que este nuevo año académico, que afrontan con “renovada ilusión y máxima dedicación”, puedan cumplir sus metas: «Nuestro objetivo fundamental sigue siendo la búsqueda continua de la excelencia educativa, garantizando una atención cercana, personalizada y de calidad para todo nuestro alumnado».

También indicó García que se marcan para este curso la intención de “mantener un esfuerzo constante en la mejora, mantenimiento y modernización de las instalaciones del centro, con el fin de ofrecer un entorno seguro, cómodo y adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes”.

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Otro punto de Villaviciosa, en este caso de la zona rural, que retomó la actividad fue el CRA de Les Mariñes, que lo hizo pendiente de que se incorpore una docente que les falta entre la plantilla docente. Y más allá de la normalidad y ambiente de primera jornada, entre los estudiantes, el director del centro, Lluis Orviz, resaltó que como contratiempo tuvieron que denunciar a la Guardia Civil desperfectos y destrozos en aulas de las escuelas de Quintes y Argüero por vandalismo sufrido durante el verano.