Los motores rugen en Villaviciosa: las fiestas del Portal albergan una nueva edición de su motocross

Villaviciosa acogerá este domingo, 13 de septiembre, la LII edición del Motocross Nuestra Señora del Portal, una de las pruebas más veteranas del calendario asturiano y una de las citas destacadas de las fiestas patronales. El Motoclub Villaviciosa volverá a convertir el prado de La Fontanina, junto al centro de salud, en un circuito que reunirá a pilotos de distintas categorías y a algunos de los nombres destacados del motocross nacional.

La prueba fue presentada en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en un acto en el que participaron Gervasio Rendueles, presidente del Motoclub Villaviciosa; Iván Valdés, integrante del club, y José Antonio Fernández, concejal de Festejos y Deportes. Los organizadores destacaron la continuidad de una competición que lleva más de medio siglo vinculada a las fiestas del Portal.

Categorías

La edición de este año contará con las categorías Féminas, 65 cc y 85 cc, puntuables para el Campeonato de Asturias, además de la categoría Open. Esta última permitirá ver en Villaviciosa a varios pilotos habituales del Campeonato de España. Entre los participantes anunciados figuran Víctor Alonso, Joan Cross, Nil Bussot, Ander Valentín, Unai Larrañaga, Carlos Abel Peinado, Samuel Nilson y el piloto mundialista Yago Martínez. A ellos se sumará una destacada representación asturiana, con nombres como Julio Pando y Alejo Peral, que competirán ante el público local.

La actividad comenzará a las 15.00 horas con los entrenamientos de las categorías de los más pequeños y se prolongará durante toda la tarde. El prado de La Fontanina, en los aledaños del centro de salud, acogerá las distintas mangas de una competición que forma parte ya del programa tradicional de las fiestas de Nuestra Señora del Portal.

La jornada concluirá con la entrega de premios, prevista para las 21.00 horas en el Ayuntamiento de Villaviciosa. La organización espera volver a reunir a aficionados al motocross y vecinos que cada año se acercan a seguir una prueba que forma parte ya de la historia deportiva de las celebraciones locales.

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El Motoclub Villaviciosa ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y del conjunto de entidades y personas que hacen posible la celebración de la prueba, que alcanza este año su edición número 52. El acceso será gratuito durante toda la jornada.