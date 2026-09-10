Una sequía "histórica" obliga a Francia a flexibilizar las exigencias para elaborar sidras con DOP

Una sequía "histórica" está causando estragos en el sector francés de la sidra. La situación se ha vuelto especialmente grave en Normandía, donde la crisis hídrica golpea a las plantaciones de manzanos de sidra hasta el punto de que ha sido necesario flexibilizar la normativa de producción de sus denominaciones de origen para tratar de salvar la cosecha de 2027. Las tres DOP sidreras de la región, las de Pays d´Auge, Cotentin y Perche, acaban de obtener del Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO), el organismo francés responsable de las denominaciones, la validación de las modificaciones temporales de sus respectivos pliegos de condiciones ante una situación que la propia institución encuadra en la "sequía histórica" que sufre Francia este año. Las órdenes que deben concretar y hacer efectivas esas modificaciones aún no han sido publicadas, pero el hecho de que ya hayan sido autorizadas refleja la excepcionalidad de una campaña en la que la falta de agua y las altas temperaturas están provocando caída anticipada de fruta, daños por el sol y problemas en el desarrollo de las manzanas.

La sequía se ceba con las pumaradas normandas en un año en el que ya se esperaba una producción inferior por la vecería o alternancia bienal de cosechas. La de 2025 resultó excepcionalmente abundante y el sector ya contaba para este ejercicio con un descenso de los rendimientos como consecuencia del ciclo productivo del cultivo. El caso es que sobre ese escenario ha incidido una situación meteorológica que ha agravado las perspectivas y afectado también a la fruta que permanecía en los árboles. Los medios de comunicación del país vecino dan cuenta de manzanas que caen de de forma prematura por la falta de agua, frutos quemados por el sol o secos y calibres cuyo crecimiento se ha detenido durante el verano.

En todo caso, los daños presentan diferencias entre territorios. En pumaradas próximas a la costa se manejan rendimientos entre un 20% y un 30% inferiores a la media de los tres últimos años, mientras que en explotaciones ecológicas del interior normando la previsión llega a situar las pérdidas entre el 60% y el 70% respecto a un año normal, con parcelas en las que los árboles llegaron a desprenderse de toda la fruta ante la falta de agua.

Los técnicos del sector han advertido de quemaduras solares en las manzanas de una intensidad poco habitual, particularmente en zonas del sur de Normandía. El desarrollo de los frutos también se ha resentido. Después de una evolución favorable de los calibres durante junio, las posteriores temperaturas elevadas y la falta de agua frenaron su crecimiento, con previsiones de manzanas más secas y con una mayor concentración de azúcar. La evolución de la campaña ha afectado igualmente al calendario. A comienzos de agosto ya se calculaba un adelanto de la recogida de entre dos y tres semanas sobre el calendario tradicional y algunos llagares preparaban su apertura para la segunda mitad de ese mes.

Botellas de sidra de Normandía. / .

Indicadores oficiales

La gravedad del episodio aparece reflejada en los indicadores oficiales de sequía. Calvados, uno de los grandes territorios franceses de producción sidrera y epicentro de la DOP Pays d´Auge, fue viendo como se elevaba durante el verano sus niveles de alerta hasta situar determinadas cuencas en "crisis", el máximo de la escala francesa. Las autoridades atribuyeron la situación al déficit de precipitaciones, las sucesivas fases de temperaturas elevadas y el fuerte desecamiento de los suelos. A finales de agosto continuaban existiendo sectores en ese nivel crítico y se habían registrado caudales en niveles históricamente bajos. Todo ello ha terminado afectando a los cultivos durante una fase decisiva de desarrollo de la fruta.

La zona de la DOP Cotentin ha presentado condiciones algo menos desfavorables por su mayor influencia marítima, lo que amortiguó algunos de los episodios de temperaturas extremas sufridos en las comarcas del interior. Las diferencias llegaron a ser considerables. Mientras a comienzos de julio se registraban temperaturas en torno a los 23 grados en esta zona próxima al mar, determinados puntos del departamento de Orne alcanzaban los 37. Sin embargo, esa menor exposición al calor extremo no ha dejado a Cotentin al margen de la problemática sidrera, como prueba el hecho de que su denominación de origen también sea objeto de una modificación temporal de las condiciones de producción para hacer frente a una situación desconocida hasta ahora.

El alcance de la sequía ha llevado el problema desde las pumaradas hasta el sistema regulatorio de las denominaciones de origen. La normativa francesa permite modificar durante un periodo determinado puntos concretos de un pliego de la DOP cuando existen dificultades justificadas para cumplirlos, como es el caso. Esto no supone alterar permanentemente las características de la DOP ni una modificación general de sus reglas. El INAO exige que las excepciones estén justificadas y que no pongan en cuestión las características esenciales ni la calidad del producto protegido. Una vez validada la solicitud, la modificación debe hacerse efectiva mediante la correspondiente disposición. Cuando se trata de una DOP o una Indicación Geográfica Protegida (DOP), hay que seguir después el procedimiento previsto ante las instituciones europeas.

Las tres órdenes para las denominaciones de origen normandas figuran como pendientes de publicación en la última actualización oficial. Las excepciones temporales por la sequía podrían afectar al riego, los rendimientos, las variedades autorizadas, el origen de la manzana o cualquier otra condición específica. En todo caso, estas medidas excepcionales no se circunscriben a la sidra. En la relación del INAO aparecen también Calvados, Calvados Pays d’Auge, Calvados Domfrontais y Pommeau de Normandie, denominaciones estrechamente vinculadas a la misma producción frutícola.

Francia cuenta actualmente con cuatro DOP de sidra de manzana: Pays d’Auge, Cotentin, Perche y Cornouaille. Las tres primeras corresponden a Normandía, mientras que la cuarta se localiza en Bretaña. Esta última no figura entre las que se van a ser objeto de modificaciones temporales vinculadas a la sequía, pese a que las condiciones tampoco han sido las mejores para que se desarrolle una gran cosecha de manzana en un año afectado de manera negativa por la vecería.

Asturias

Con ese escenario en Francia, la campaña asturiana ha presentado también problemas relacionados con el déficit hídrico. Pese a ello, la cosecha de manzana de sidra acogida a la DOP se espera ligeramente superior a la de 2024, el último ejercicio afectado negativamente por la vecería, y suficiente para cubrir la demanda de los llagares que elaboran bajo la marca Sidra de Asturias, según las últimas estimaciones trasladadas por su consejo regulador. El sector prevé disponer de materia prima suficiente para las necesidades de los elaboradores acogidos al sello.

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La ausencia de lluvias y las elevadas temperaturas de junio y julio han tenido consecuencias en las pumaradas, favorecido una mayor incidencia de la carpocapsa, responsable del denominado "agusanado" del fruto, y ha provocado una caída prematura superior a la habitual, según el análisis realizado por cosecheros y llagareros.