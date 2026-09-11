La Danza del Portal vive su mejor momento: veinte parejas en reserva para bailar ante la Virgen en el día grande de las fiestas de Villaviciosa

Cada domingo de las fiestas patronales, la plaza del Güevu enmudece y Villaviciosa se emociona con una de las tradiciones más arraigadas en el corazón de los maliayeses. La Danza del Portal, interpretada en honor de la Virgen de la misma advocación, es un ritual de 72 años de vida que goza de mejor salud que nunca. Tanto, que este año se ha batido el récord de parejas en reserva: un total de 20.

Tal como explica Ana María González, directora de la Danza, se trata de parejas que se preparan y ensayan junto a los "titulares", por si surgiera la necesidad de que tuvieran que actuar ese día, justo después de la misa y la procesión desde el templo parroquial. Eso no quiere decir que lo vayan a hacer, puesto que todas las plazas están cubiertas, y quizás es eso lo que hace más valioso el empeño de quieres se apuntan como reservas.

Este año "cambiarán cuatro porque no podían bailar", señala González, lo que dará la oportunidad de estrenarse ante la Portalina a otros tantos danzantes. No es fácil que haya relevo "salvo que alguno se lesione", confiesa la directora, y no suele pasar porque quienes actúan el domingo festivo se lo toman muy en serio, cuidándose al máximo para que nada falle ese día. Y el número de personas que actúan es fijo cada año: 72 parejas, porque no entra más gente en el espacio de la plaza. Además, la edad no es impedimento. "Tenemos parejas ya con unos años, pero nadie quiere dejar de venir a bailar, la devoción es más fuerte", apunta Ana María.

Devoción y tradición

La cifra de 20 parejas en reserva es la más alta de la historia de la Danza, estrenada en 1954 con música y letra de Ramón Rivero y Juan José Renedo. El año pasado "hubo 15 o 16, pero nunca tantos como en esta edición", destaca su responsable. Un empuje que se produce después del 70 aniversario del baile, y que "también va un poco por modas; pasa como con Semana Santa, aunque lo cierto es que la mayoría vienen por devoción, o por seguir la tradición de la familia. Tenemos varias generaciones, padres e hijos bailando juntos", analiza González. El perfil de los que se apuntan en la reserva es el de "gente joven, de menos de 30 años", y eso es "muy positivo, porque se ve que vamos a tener relevo", añade.

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De hecho, el entusiasmo por la Danza alcanza a los más pequeños, y en esta edición actuarán en el Güevu tres nuevas parejas de niños, lo que hará un total de siete. Ellos no entran en el cómputo global de danzantes y bailan en un lateral de la plaza, pero dejan bien claro que hay cantera para una jornada que, por encima de todo, hace gala del orgullo de ser maliayés.