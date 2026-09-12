Antonio Roble revive el Portal de su infancia con un pregón "de añoranza" de la Villaviciosa de hace décadas
El artista maliayés relató con humor pequeñas historias locales y lamentó la pérdida de los antiguos cabezudos: "Con ellos se fue parte de nuestra identidad"
Vicente alonso
Antonio Roble abrió las fiestas del Portal con un viaje por la memoria de la Villa y por aquellas celebraciones que conoció de niño, cuando los voladores anunciaban desde primera hora que comenzaban las fiestas, los guajes corrían detrás de los cabezudos, las orquestas llenaban las verbenas y los chigres eran lugares de encuentro. "Quisiera hacer un pregón ameno en la añoranza y los recuerdos como motivo para las nuevas generaciones, porque recordar es vivir", explicó el artista maliayés, que construyó buena parte de su intervención a partir de sus propias vivencias y de los personajes que durante décadas formaron parte del paisaje humano de Villaviciosa.
Así, comenzó agradeciendo su elección para un acto que calificó de "entrañable". "Como maliayés, esto me llena de orgullo", aseguró antes de dedicar un recuerdo a quienes trabajaron durante años para sacar adelante las fiestas, "a veces sin el reconocimiento que merecían", y reconocer también la labor de la actual comisión, "joven, llena de energía y con ideas innovadoras". A partir de ahí, evocó aquellas mañanas en las que "el estruendo de los voladores" ponía la primera nota festiva y los niños corrían al parque y al mercáu vieyu para recoger palos que convertían en espadas con las que emular al Guerrero del Antifaz y, posteriormente, al Capitán Trueno. Recordó las músicas de los Rivanavia, los Claveles o los Gavilanes de Alicante y recuperó algunas de las historias de aquella Villaviciosa, como la protagonizada por Isidoro, "un hombre muy simpático, tremendamente ocurrente", que durante unas fiestas dio a un mono de unos titiriteros unos higos pasos untados con guindilla. El animal comenzó a chillar y a dar saltos hacia la calle Balbín Busto y, cuando le preguntaron qué le ocurría, Isidoro respondió: "Ná, Gerardo, tú tranquilu, ye que se asustó al ver tanta gente".
El humor recorrió buena parte de un pregón poblado de nombres propios y pequeñas historias locales. Los antiguos gigantes y cabezudos ocuparon también un lugar destacado. "Con ellos se fue parte de nuestra identidad y nuestra pequeña historia", afirmó, antes de alabar la iniciativa que ha permitido recuperar parte de ese patrimonio.
El recorrido por las fiestas de antaño llevó también a las carreras de piraguas por la ría y a las verbenas, con el pasodoble, el mambo, el chachachá, el bolero o el twist como banda sonora, además de los coches de choque, los caballitos de Antuña, la Ratita del Faraón, los helados al grito de "¡Al rico chambí!", el tiro de Patiño o la tómbola La Fortuna. También se acordó de la verbena de los Chorones y de chigres como El Roxu, La Ballera, El Furacu, El Congreso, El Manquín o La Buena Sombra, donde en torno a mesas "repletas de botellas de sidra o pintas de vino" se manifestaba "el sentir del pueblo".
Reconocimientos
El pregón centró el acto inaugural del Portal, que contó, entre otras autoridades, con el alcalde, Alejandro Vega, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy. El presidente de la Comisión de Festejos, Eloy Sevares, defendió unas fiestas "abiertas, pensadas para todo el concejo y fieles a su carácter patronal" , recibiendo de manos del alcalde un detalle de azabache de Oles como reconocimiento a su trabajo. Vega entregó Antonio Roble el escudo de Villaviciosa con una placa conmemorativa y también hubo reconocimiento para Pablo Maojo, autor del cartel.
También subió al escenario Edu Llosa, con motivo del 40.º aniversario de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, que interpretó "El Saltón". La apertura festiva se completó con la actuación de Anabel Santiago, acompañada a la guitarra por Andrés García. El "Asturias, patria querida" puso en pie a los asistentes antes de los fuegos artificiales.
Durante el acto, Lumi Fernández, de la Hermandad de Nuestra Señora del Portal, anunció a los ganadores del III Concurso de Palos y Panderetas. Se trata de Ángela Acebedo González, en palos, y Julia Rodríguez Simón, con la colaboración de Rebeca Pérez Alonso, en panderetas.
La primera jornada de las fiestas de El Portal iba a completarse con una verbena amenizada por el DJ Vas Bailar y la orquesta Cañón.
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