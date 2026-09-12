Villaviciosa disfruta a tope del Portal, que este domingo celebra su "día grande" con la tradicional danza
La programación sabatina incluyó el desfile de gigantes y cabezudos, varias pruebas deportivas y atracciones infantiles en El Pelambre
Vicente alonso
Villaviciosa vivió este sábado una intensa jornada festiva, con actividades desde primera hora para públicos de todas las edades en la víspera del "día grande" del Portal y su tradicional danza. La Banda de Gaites Villaviciosa–El Gaitero abrió el programa con un pasacalles, junto al desfile de gigantes y cabezudos.
La final del XLII Torneo de Tenis del Portal reunió a numeroso público en la plaza del Ayuntamiento, en una edición que estableció un nuevo récord de participación y que ganó Lucas Descalzo. El Pelambre concentró la programación familiar, con "ParkePortal", la sesión vermú de Kike Roza y una fiesta de la espuma. La tarde incluyó también la Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa.
También se disputó el LXXXVIII Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal–Memorial Consuelo Busto, prueba de escuelas organizada por el Club Ciclista Villaviciosa–Mayador. Por su lado, el teatro Riera fue escenario del XXVIII Encuentro de Corales Nuestra Señora del Portal, con la presencia del Ochote Cantos del Fontán de Oviedo, la Coral Polifónica de Foz y la Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa.
La jornada iba a concluir en la plaza del Ayuntamiento con la actuación del Grupo Assia.
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