El Salón de Sidras de Gala reunirá a 107 productores con actividades en Villaviciosa, Nava y Gijón

El Salón Internacional de les Sidres de Gala (Sisga) ha cerrado la inscripción para su decimosexta edición con 107 productores de Europa, América y Asia, una participación muy superior a la registrada el pasado año, cuando acudieron 63 . El certamen se celebrará del 24 al 27 de este mes de septiembre, con diversos actos en Gijón, Villaviciosa y Nava.

El notable crecimiento en la participación refuerza la dimensión internacional de un encuentro dedicado a la sidra de calidad y a las diferentes culturas en torno a la bebida, con la presencia de llagareros profesionales, distribuidores, sumilleres, investigadores y personas interesadas en el sector.

El Salón combina esta vertiente profesional y comercial con la divulgación de la cultura sidrera y reúne productos de tradiciones y modelos de elaboración muy diferentes, desde las variedades naturales asturianas hasta espumosas, de hielo, de fuego, de pera y de postre, junto con elaboraciones obtenidas mediante distintos métodos de fermentación y crianza. Las actividades oficiales comenzarán el jueves 24 con visitas y encuentros profesionales. El viernes se reunirá el jurado internacional de los premios del evento, coincidiendo con la asamblea anual de la red de ciudades de la sidra.

La jornada con mayor presencia de público será la cata abierta al público, que tendrá como escenario el palacio de congresos del recinto ferial Luis Adaro, en Gijón. El programa concluirá el domingo 27 con el brunch de gala y la entrega de los premios.

Un jurado internacional será el encargado de evaluar las sidras presentadas en las distintas categorías de los galardones, que están concebidos para comparar productos y estilos procedentes de diferentes culturas sidreras y dar visibilidad a los llagares participantes.

Una vez cerrada la inscripción de productores, la organización ha abierto la convocatoria de voluntarios para colaborar en el desarrollo del certamen. Las tareas abarcan la acreditación y recepción, atención al público, apoyo en la cata abierta, acompañamiento a productores internacionales, organización de visitas y presentaciones, comunicación, fotografías, vídeos, redes sociales y logística.

Según pone de manifiesto la organización, para colaborar como voluntario no se precisa experiencia previa ni saberes especializados sobre el mundo de la sidra, aunque se valorará especialmente el conocimiento de idiomas debido a la presencia de participantes internacionales.

Los voluntarios podrán colaborar durante todo el encuentro o hacerlo únicamente determinados días y turnos, en función de su disponibilidad. La mayor necesidad de personal se concentrará el sábado 26, coincidiendo con la cata abierta al público.

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Los participantes dispondrán de acreditación, material de trabajo, certificado de colaboración, seguro de accidentes y comidas según los turnos realizados, así como de los desplazamientos organizados cuando las actividades lo requieran. La inscripción puede formalizarse a través de la web oficial del Salón, uno de los grandes eventos sidreros del año en la región y cuyo prestigio internacional ha crecido con el reconocimiento de la Unesco a la cultura de la bebida de Asturias.