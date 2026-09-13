Villaviciosa baila una esplendorosa danza en honor a la Portalina: "Es muy emocionante, impresiona"

Villaviciosa celebró este domingo un esplendoroso "día grande" de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Portal con una jornada marcada por el buen tiempo y una participación masiva, que tuvo en la tradicional danza su momento central. Chema Fonte y Cristina Ramírez, llegados desde Madrid, acudieron a la Villa expresamente para asistir a la misa y contemplar el baile. "Venimos desde hace muchos años y siempre nos impresiona. La danza nos parece preciosa y la combinación del sonido de las gaitas, los bailes, el canto y el paso solemne de los danzantes despierta una gran emoción", explicaron.

Las autoridades, con la imagen de la Portalina, durante la interpretación de la danza. | V. A.

El domingo del Portal comenzó con la salida del ramu desde les Escueles hacia la iglesia parroquial, acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, que interpretó "El ramu a la Virgen" a la entrada del templo como ofrecimiento. A continuación, se celebró la misa solemne en honor de la Portalina, presidida por el párroco Celestino Riesgo, acompañado por varios sacerdotes, y con la parte musical a cargo de la Coral Capilla de la Torre.

Tras la ceremonia religiosa partió la multitudinaria procesión desde la iglesia hacia la Plaza del Ayuntamiento, acompañada por la Banda de Música de Villaviciosa, la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero y el Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias.

El momento más esperado llegó con la interpretación de la danza del Portal, dirigida por Ana María González Suárez y con la dirección musical de José Antonio Fernández. Participaron 72 parejas ante una plaza del Ayuntamiento repleta de público, con numerosos maliayeses, entre ellos el alcalde, Alejandro Vega, ataviados con el traje regional.

En el acto participaron también la Banda de Música de Villaviciosa y el Coro Parroquial.

El Alcalde, con los concejales del gobierno. / A. V.

Entre las autoridades asistentes estuvieron la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, acompañando al regidor junto a representantes de los concejos de la Comarca de la Sidra, diputados autonómicos, y representantes de entidades, asociaciones y colectivos de Villaviciosa, así como antiguos danzantes.

La danza del Portal fue creada en 1953 por Ramón Rivero y Juan José Renedo, quienes pusieron letra y música a una salve de los monjes franciscanos que el primero había encontrado en los archivos parroquiales. Un año después, en 1954, se puso en escena con una coreografía dirigida por María Jesús Corripio. Desde entonces, la tradición ha pasado de generación en generación y reúne actualmente a mayores y jóvenes.

Reconocimiento

Tras el baile, la Asociación de Amigos de la Danza del Portal reconoció las décadas de apoyo y trabajo desinteresado de Concha Fidalgo y Tere Mateos. Iluminada Fernández, hermana mayor de la entidad, fue la encargada de entregarles el detalle de reconocimiento.

Iluminada Fernández destacó el significado personal de participar en esta tradición. "La danza es una oración bailada, una ofrenda de devoción y respeto hacia nuestra patrona. Me siento muy emocionada y agradecida por poder realizar esta ofrenda que para mí significa la danza del Portal", señaló después de participar en el baile.

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La tarde mantuvo el ambiente festivo. A las 16:00 horas, La Fontanina acogió el LI Motocross Nacional del Portal, organizado por el Motoclub Villaviciosa, que reunió a numeroso público y cuyos premios se iban a entregar a las 21:30 horas en la plaza del Ayuntamiento, que también fue el escenario de un animado "tardeo" con el Grupo Da Silva, seguido por el concierto del Portal de la Banda de Música de Villaviciosa en la plaza de la Poesía. Para terminar la jornada estaba prevista una gran verbena.