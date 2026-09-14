Pilar Llop, exministra de Justicia: «Sentimos un vínculo muy profundo con Villaviciosa y buscamos que nuestra hija quiera sus tradiciones»
La exministra de Justicia y expresidenta del Senado disfruta junto a su familia de las fiestas del Portal y destaca la emoción de una Danza que «forma parte de la identidad» maliayesa
Pilar Llop, exministra de Justicia con Pedro Sánchez y expresidenta del Senado, pasa unos días de descanso en Villaviciosa junto a su familia, con la que comparte raíces en el concejo, y quiso vivir este domingo las principales celebraciones del día grande de las fiestas del Portal: la misa, la procesión y la tradicional danza en honor de la patrona.
«Para nosotros es una alegría enorme volver a Villaviciosa y celebrar las fiestas del Portal. Hemos venido en familia, con nuestra hija, porque sentimos un vínculo muy profundo con esta tierra y queremos que ella también crezca respetando y queriendo las tradiciones de sus antepasados», señaló Llop en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.
La exministra se mostró especialmente emocionada por la Danza del Portal y por su significado dentro de la celebración religiosa. «Me emociona especialmente esta manera tan hermosa que tienen los maliayeses de rezar a la Virgen del Portal, con una danza devocional que se transmite de generación en generación y que forma parte de la identidad de Villaviciosa», afirmó.
Llop destacó también la celebración eucarística y el mensaje trasladado por el párroco durante la ceremonia. «La misa ha sido preciosa. Me quedo con algo que nos ha recordado el párroco y que me parece un mensaje muy profundo: que no se trata solamente de festejar el Portal, sino de entrar en el Portal, que significa llevar nuestra fe a la vida cotidiana y tratar de construir una sociedad mejor».
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