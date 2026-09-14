La sidra de Tiñana brilla en Villaviciosa: Quelo obtiene el triunfo en el concurso del Portal

El llagar Quelo, de Tiñana (Siero), se alzó este lunes del Portal con el primer premio del XLII Concurso Regional de Sidra Natural de Villaviciosa, celebrado en la plaza del Ayuntamiento. La prueba, organizada por el Consistorio con la colaboración del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), contó con una amplia participación de elaboradores de toda Asturias y concluyó con una final especialmente reñida. El segundo premio recayó en Sidra Alonso (Langreo) y el tercero fue para Herminio (Colloto).

A la izquierda, Alberto Fanjul, de Sidra Quelo, con Alejandro Vega, tras recoger el premio.

La mañana de la jornada festiva estuvo dedicada especialmente a los más pequeños. El desfile de gigantes y cabezudos animó las calles antes de la representación de "Desequilibrado", un espectáculo de clown, magia y circo presentado por Pablo Picallo. El parque Ballina acogió el concurso infantil de dibujo de las fiestas del Portal, que alcanzó un récord de participación con un centenar de niños divididos en dos categorías. Los chavales trabajaron con técnica libre y el tema de la naturaleza.

La sidra de Tiñana brilla en Villaviciosa

En la categoría de cinco a siete años, el primer premio fue para Katerina Vytvitska; el segundo para Adriana Pajarón, y el tercero para Malena Fuentes. En la categoría de ocho a doce años, la ganadora fue Olivia Fernández-Miranda, seguida por Nora Álvarez y Claudia Barco. A la entrega de premios asistieron el alcalde, Alejandro Vega, varios concejales y los integrantes del jurado: Dolores Lozano, Daniel Jove, Enrique Mijares, Mere Fernández y Alberto Moncada, quienes destacaron la calidad de los trabajos presentados y agradecieron la implicación de los participantes.

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La programación continuó en el escenario de la plaza del Ayuntamiento con la presentación de los equipos del CD Lealtad de Villaviciosa, mientras que la calle Balbín Busto acogió la primera edición de "Fabes en la calle", preparadas por la Cofradía de Amigos de les Fabes. Los socios de las fiestas recogieron el bollu en la plaza de abastos y la charanga New Paentamala animó hasta el inicio de la verbena.