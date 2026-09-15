Juan Robledo, de Seloriu, designado «Ganaderu del añu» de Villaviciosa

Villaviciosa rendirá homenaje este miércoles a Juan Robledo, ganadero de Seloriu, que recibirá el galardón de «Ganaderu del añu» durante la jornada organizada en La Barquerina para mantener vivo el espíritu del tradicional Concurso-Exposición de Ganado Vacuno del Portal. El Ayuntamiento y la comisión organizadora concederán también reconocimientos especiales a la familia de Dani Trivín y a Los Caserinos.

La entrega tendrá lugar durante la comida de hermandad de los ganaderos, prevista para las 14.00 horas en el recinto ferial. En el acto, abierto al público, se proyectará el vídeo «El Portal Ganadero: memoria de un certamen».

El concurso de reses no podrá celebrarse este año debido a las restricciones sanitarias preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa. La Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria estableció la suspensión de las ferias, concursos, subastas y mercados de ganado bovino en Asturias. Ante esta situación, el Ayuntamiento y la comisión organizadora, integrada por representantes de los ganaderos del concejo, acordaron sustituir el certamen por «Villaviciosa, Tierra Ganadera», una jornada dedicada al campo y a la cultura rural maliayesa.

La programación comenzará a las 11.00 horas con la apertura del Mercáu Rural, que reunirá productos agroalimentarios, artesanía, maquinaria y asociaciones vinculadas al territorio. Durante todo el día podrá visitarse una exposición de animales y razas relacionadas con el medio rural asturiano, con asturcones, gochos asturceltas, ovejas xaldas, pitas pintas, cabras, burros, ponis y conejos. La jornada incluirá una demostración de talla de madera en directo, a cargo del artesano Eugenio Linares; el espacio infantil «Peque-Portal Ganadero»; juegos tradicionales; paseos gratuitos a caballo para niños de entre seis y doce años; hinchables y el taller de mayado «Mayando se entiende la xente».

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Por la tarde habrá música en directo con Mina Longo y DJ Manín, además de una exhibición del Grupo de Deporte Rural y Tradicional 6 Conceyos. El programa comprende corta de troncos, carrera de lecheres, corta con tronzón y levantamiento de yunque, con actividades abiertas a la participación del público. Por su lado, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) ofrecerá también una muestra gráfica de sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados con la ganadería. La oferta se completará con una jornada gastronómica del pulpo, organizada por Tierras Gallegas en La Barquerina.