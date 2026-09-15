Los llagares adelantan la mayanza del fruto para no perder más manzana a causa de la sequía

La acción combinada de la prolongada sequía, las altas temperaturas estivales y una notable incidencia de la carpocapsa (agusanamiento) ha provocado la caída prematura y la consiguiente pérdida de buena parte (hasta un 50% en algunos casos) de la cosecha de las variedades más tempranas de manzanas de sidra y un adelantamiento de la cosecha, algo que tendrá su reflejo también en la actividad de los llagares. Y es que si la mayanza (o mayaera) se inicia tradicionalmente en torno a la fiesta del Pilar, algunos elaboradores empezarán a triturar ya los frutos a partir del lunes que viene, según ponen de manifiesto fuentes de la sectorial de manzana del sindicato agrario Unión Rural Asturiana (URA). La mayor parte de llagareros comenzará estas labores entre finales de este mes y comienzos de octubre.

Los cosecheros lamentan que los llagares no hayan empezado ya la campaña, pese a que, según indican, podrían haberlo hecho con garantías. "El rendimiento de la manzana en cuanto a zumo no sería el máximo, pero la calidad de la sidra no se resentiría para nada", afirman los portavoces de la organización agraria, que también lamentan el hecho de que, en vísperas de que se inicie la recogida del fruto y el traslado a los llagares, aún no saben el precio que se pagará esta temporada por el kilo de fruta. "Así es muy difícil, por no decir imposible, trabajar. Yo tengo que contratar gente para que me pañe la manzana, pero si no conozco a cuánto me la van a pagar a mí, tampoco se cuánto les voy a poder pagar yo", asegura un cosechero vinculado a URA, que no duda en calificar como "crítica" la actualidad del sector.

La situación concreta de esta campaña en las pumaradas no es ni mucho menos la esperada por los profesionales. A pesar de ser año veceru (afectado de forma negativa por la alternancia bienal de cosechas), los elaboradores esperaban una produción considerable. "Los años previos fueron malos y los árboles estaban descansados", apuntan desde el sector. Sin embargo, la escasez de lluvias y unas temperaturas inusualmente altas en Asturias incidieron muy negativamente en los manzanos, que también se vieron afectados de forma importante por el agusanamiento, una plaga que no acaba con los frutos pero que sí provoca una caída prematura.

Ante la evolución climática observada durante los últimos años, que favorece la aparición de la carpocapsa, desde el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) se recomienda tener en cuenta este problema en futuras campañas y combatirlo con un tratamiento que es "sencillo" y resulta efectivo contra estos gusanos.

Por lo que se refiere a la sidra con denominación de origen, elaborada exclusivamente con materia prima autóctona de variedades escogidas, la previsión es que la cosecha sea suficiente para cubrir las necesidades de la treintena de elaboradores que están adscritos a esta marca de calidad

El otro gran territorio sidrero de España, el País Vasco, afronta también una campaña marcada por la escasa cosecha de manzana. Las estimaciones apuntan a que este año se recogerá entre un 30% y un 35% menos de fruta que en 2025. La vecería de los manzanos vuelve a marcar la producción y este ejercicio se le añaden también los efectos de un verano seco que ha acelerado la maduración y reducido el tamaño de la manzana.

De igual forma, la recogida llegó en Euskadi más adelantada de lo habitual. La falta de agua durante el verano ha acelerado el proceso de maduración y en algunas plantaciones las manzanas cayeron prematuramente, lo que obligó a los productores a iniciar antes los trabajos. Los elaboradores se han ido poniendo en marcha desde la primera semana de este mes de septiembre.

Francia

La escasez de lluvias y las sucesivas olas de calor están castigando duramente la cosecha de manzana de sidra en los principales territorios productores de Europa. En Francia, la Federación Nacional de Productores de Frutas para Sidra calcula una reducción de entre el 30% y el 50%, según las zonas. La recogida se ha adelantado alrededor de quince días y las variedades tempranas han sufrido especialmente unas condiciones meteorológicas que han reducido el calibre y provocado la caída de parte del fruto antes de completar su maduración.

Inglaterra

En Inglaterra hay territorios en los que la cosecha ha sido la más temprana de los últimos 125 años. Las manzanas son más pequeñas, aunque más dulces, y los profesionales aprecian una ligera reducción del rendimiento . Mientras, en Alemania, los elaboradores de "apfelwein" también se están viendo muy condicionados por el calor y la falta de precipitaciones.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la situación en Francia es de tal excepcionalidad que las autoridades han comenzado ya a tomar medidas. Para empezar, el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO) ha autorizado modificaciones temporales de los pliegos de las denominaciones de origen sidreras de Pays d’Auge, Cotentin y Perche para hacer frente a una situación que el propio organismo califica de sequía "histórica". Los cambios concretos están todavía pendientes de publicación, por lo que no puede precisarse qué requisitos serán flexibilizados, pero la decisión supone permitir excepcionalmente que estas producciones protegidas se aparten de determinadas condiciones establecidas en sus normas.

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El sector galo advierte de que los daños pueden prolongarse más allá de este año por una mayor mortalidad de los manzanos y reclama que las ayudas públicas tengan en cuenta también el deterioro sufrido por los pumares. Además, pide a la cadena de distribución que asuma parte de las consecuencias económicas.