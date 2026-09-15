Wilkin Aquiles se estrena en Villaviciosa, la única prueba de escanciadores que le faltaba por ganar en Asturias

La lluvia arreció justo en el momento de la entrega de premios, pero no apagó ni mojó la sonrisa de la cara a Wilkin Aquiles. El escanciador dominicano se quitó un peso de encima. Su triunfo en el Portal de Villaviciosa le permite cerrar el círculo. "Para mí es más importante que ganar el concurso regional, porque ya puedo decir que he ganado en Villaviciosa, y que ya he triunfado en todas las pruebas de Asturias. Esta era la que me quedaba, la que se me resistía", confesó con entusiasmo el echador de sidra de La Montera Picona.

La prueba de Villaviciosa fue la más ajustada de este año. Se nota que, tras esta cita, ya quedarán solo tres por delante para decidir el título regional. Aquiles se impuso a Salvador Ondó por apenas décimas, que fue también lo que separó a la tercera plaza de Jorge Vargas y la cuarta de Jonathan Trabanco.

Para encontrar al primer escanciador maliayés hubo que irse a a la quinta plaza de Antonio Sorca, de la Sidrería El portal.

En la categoría local del certamen, el primer puesto fue para Andrés Luna, de la Sidrería Bedriñana, seguido de Noemí de Dios, del mismo establecimiento.

Los premios de la prueba, que contó con 32 participantes, se completaron con La Montera, como mejor equipo, y Alexandra Castellanos, que se impuso a Issabella Padrón en la categoría sub-25.

"Me salió la cosa muy bien hoy, vine relajado. tocaba escanciar con vaso negro y cinco culetes, que es una sorpresa. Me fue bien a nivel de tiempo y tiro, las medidas me ayudaron un poco", reconoció Aquiles, tras recibir el premio y escanciar junto a los mejores del torneo una ronda de culetes de sidra sobre el escenario del concurso instalado delante del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Su triunfo, "muy igualado", comprime también el campeonato para la recta final, donde Aquiles se sitúa ya muy cerca de Jorge Vargas, su compañero de equipo. "Estamos muy igualados. Tengo opción de ganar, pero no es mi gran intención, prefiero que sea mi compañero el que repita, que lo ganó una vez, y yo ya lo conseguí cuatro. Se lo merece. Somos un equipo y trabajamos así", explicó.

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En el jurado estaban las hermanas Laura y Susana Ovín, observando con detalle el escanciado de los participantes. "Fue el concurso más igualado del año. En cinco puestos hay cinco décimas. Es un ajuste total. Hay mucho nivel y se nota que estamos en la recta final", valoró Susana Ovín. "Esta prueba es una de las más importantes y destacaría que ha sido también la que más participación local ha tenido de todo el año", añadió.