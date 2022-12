Oviedo a mediados de los años cincuenta… Tendría entonces unos cinco años cuando empecé a ayudar a mi madre en eso de "poner el nacimiento", que suena mucho mejor que “montar el belén”. En aquél piso de la calle González Besada que tenía pegada al portal la Carbonería de Elías, ella me inculcó el amor por el Misterio, los reyes y las figuritas (incluso la del malvado Herodes), para que, a pesar de ser un niño, adoptase mi condición de belenista aficionado.

La vida y el paso del tiempo me han llevado por muchos lugares y ciudades como León, Madrid y Zaragoza, que han tenido en cada mes de diciembre mi particular puesta en escena de todo aquello que me inculcó quien me dio la vida. Hoy hace doce años que fijé mi residencia en un pueblín de Villaviciosa, donde ayer, sábado 3 de diciembre, se inauguró la VII Ruta de los Belenes, que estará abierta al público hasta el próximo 5 de Enero. Es una oportunidad para rememorar los inicios de esta afición o pasión que, además, ahora podré compartir y disfrutar en compañía de mis hijos y, sobre todo, de mis siete nietos, a los que no veo mucho pues, menos la pequeña Laia, todos viven en Madrid.

Hecha esta breve introducción les invito de corazón a que acudan a la Villa. En primer lugar, porque es tiempo de navidad. Porque tras este puente de la Constitución y la Inmaculada llegará enseguida ese sorteo extraordinario de la lotería en el que todos (y no vale negarlo) hemos soñado alguna vez que nos pudiese tocar. Y días después, para creyentes y no creyentes, el nacimiento del Niño Dios en un humilde portal…Es tiempo para acometer la Ruta de los Belenes.

Villaviciosa les espera y en la Fundación José Cardín podrán contemplar el Belén de la Oliva, realizado por Nicolás Rodríguez, Mayordomo de la Cofradía Jesús Nazareno y reconocido belenista que, año tras año, ofrece versiones y propuestas diferentes de grandísima calidad. Hecha esta visita y caleyando por el casco antiguo (peatonal) llegarán hasta la Casa de los Hevia que albergó durante tres días a Carlos V en 1517. Allí se exponen el Belén Infantil, realizado por Sergio Cardín Diéguez con figuras PlayMovil, algo que entusiasma a los niños. También la muestra "Figuras de Olot desde 1880” de la Asociación Belenista de Oviedo y el Belén de la Raitana, esa asociación local pro personas con discapacidad, que lo han realizado en su taller de madera. Subiendo hacia la iglesia parroquial por la calle Santa Clara deberán hacer un alto en el convento de la Purísima Concepción y contemplar el Belén de las Clarisas hecho por las monjas de esta comunidad cristiana inmersa en la oración y en el trabajo, destacando los ornamentos litúrgicos y la repostería artesanal muy de esta época del año… En el camino llegarán hasta el Belén de la Iglesia de Santa María que está realizado por Ovidio Vecino, un hombre que lleva toda la vida ofreciéndolo a feligreses y visitantes del templo parroquial de Villaviciosa. Un vecino entusiasta y colaborador que año tras año y durante un mes construye y prepara su obra pública navideña.

Pero también este año el Museo de la Semana Santa se ha querido sumar a la navidad maliaya presentando un Belén "en movimiento” con figuras de la colección personal de Nicolás Rodríguez, de quien ya hablé al principio… Y regresando al centro, en la plaza de Abastos, encontrarán el llamado Belén bíblico. Se trata de una muestra en la que ha colaborado la Asociación Belenista de Oviedo. Las figuras son de José Luis Mayo.

Y hasta aquí los ocho nacimientos o belenes que configuran esta séptima ruta, a la que podrían añadir tres muestras más: el Belén de Poreñu (escuela), el Belén de San Martín del Mar (cabildo de la iglesia) y el Belén Marineru de Tazones, en la Rula (muelle). Invitados quedan y que disfruten de este espíritu de navidad que les ofrece Villaviciosa. Yo, por mi parte, trataré de seguir enseñando a mis “siete enanitos” todos mis conocimientos sobre una tradición que no debería desaparecer: “poner el Belén”.