Las Distinciones Cubera y el Premio Aldea más Guapa de Villaviciosa nacían, lo recordamos siempre, como escaparate para determinados modelos de actitud o de compromiso con nuestro entorno más cercano. Ese entorno puede hacer referencia a la naturaleza, al medio natural, pero también es entorno nuestro lo que podríamos denominar medio patrimonial, es decir, el legado histórico y cultural que recibimos de generaciones pasadas, remotas incluso muchas veces.

El territorio hace al colectivo humano que vive en él, porque no es lo mismo la familia marinera del Cantábrico que la extremeña que se dedica a la ganadería, pero también la persona actúa en ese territorio y en el propio colectivo que lo ocupa haciendo que sus intervenciones permanezcan en el tiempo y pasen a condicionar a futuras generaciones. Por eso nos parece importante desde Cubera que mantengamos activo el filtro que nos permite resaltar las actuaciones que merecen la pena.

No voy a hablar del concepto de pasar a la historia, que es una enfermedad que aqueja a muchas personas y que ahora incluso verbalizan algunos políticos (y otros muchos callan, pero sienten). Hablo de la sensación que podemos tener como miembros de un grupo social, como vecinos de un pueblo concreto, cuando pensamos qué dirán de nosotros como colectivo las generaciones futuras. Nosotros podemos agradecer a quien haya sido la conservación del Conventín y tanto otros edificios religiosos o civiles que nos permiten recordar o recrear nuestra propia historia. Podemos reconocer la modelación del terreno para colocar caserías, barrios, aldeas en determinados lugares, y para desarrollar una red de comunicaciones internas que algunos olvidan por trasnochadas. Parte de ese legado habla de grandezas y otra parte habla casi de las miserias por la supervivencia a diario en medio hostil, pero el conjunto es la base del grupo humano que se ha dado en llamar Villaviciosa.

De entre todo ese grupo humano queremos dirigir la linterna hacia unos individuos concretos. Son los que la asamblea de Cubera ha considerado que

representan con sobrada dignidad el puente entre el pasado y el futuro. Son ejemplos de compromiso, de cabezonería, de gusto por lo que hacen. Son la parte noble de la balanza, la que compensa, con todas sus debilidades, el brazo torpe que casi siempre nos lleva al desequilibrio. Llamamos torpeza, para aclararnos, a la inoperancia de las administraciones que, estando al servicio del ciudadano se divierte poniéndole zancadillas, como el timo de la estampita con el que juegan para decirnos que van a recuperarse los porreos, el vuelva usted mañana de la parálisis burocrática, o la tozudez de enseñarnos cómo se va desde aquí a El Puntal, por poner el ejemplo, este último, de un proyecto de senda que va para nueve meses de rectificaciones sucesivas y malencaradas por no saber bajarse del mapa, ni de la burra.

Quiero aclarar también que cuando hablamos de administración estamos haciendo referencia a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, y a la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por un lado, y a la propia estructura de un Estado que mantiene competencias sobre la ría de Villaviciosa que entran en conflicto con las correspondientes a diferentes Direcciones Generales del Principado de Asturias. Todo un batiburrillo de ventanillas, altos cargos técnicos mareados y ciudadanos desesperados, en el que la Alcaldía, nos consta, es más parte desesperada que desesperante, al menos en asuntos de ría.

Pero ya todos sabemos que hay guerras que no son nuestras, o batallas que es conveniente perder… Por eso volvemos a nuestro terreno, a buscar a esas personas que, como Mel Amandi, mantiene una yeguada de una veintena de caballos asturcones, dispersos en pequeños grupos por las parroquias cercanas a la suya natal de Tornón. Son ejemplares de reconocida calidad genética por el puro empeño personal de recuperar la raza y mejorar sus cualidades morfológicas. Él y unos pocos como él, han sido capaces de recuperar primero el animal y darle más adelante unas ciertas garantías de conservación como especie singular. Desde Cubera estamos orgullosos de que haya personas así y que sean además vecinos nuestros.

Personas como Llucía Miravalles, que lleva unos diez años centrada en la indumentaria tradicional asturiana y, tras una fase de investigación y estudio de las diferentes prendas, ha dado el salto al diseño de moda actual por medio de la marca Ringo Rango, tratando de integrar elementos del vestuario asturiano en nuevas prendas de uso urbano. Diez años dice ella que tenía, más o menos, cuando se coló en un taller de costura tradicional que impartía Gloria Roza en Tazones y desde entonces ya no hubo manera “d’enderechala”. Gracias a eso tenemos un puente entre el siglo XIX y el XXI en el ámbito de la moda asturiana.

Personas decíamos, o familias enteras como en el caso de Javier Estrada, que es la cabeza de una tradición viverista que ya va camino del siglo en la parroquia de Bedriñana. Los plantones de estas tierras tuvieron siempre una buena acogida entre los dueños de las pomaradas que acudían, primero, a su suegro Mariano Doroteo, luego a Javier, ahora a su hija María Esther y esperemos que más tarde a sus nietos Luis y Silvia. Cuatro generaciones en la “sala de máquinas” de la cultura sidrera que indefectiblemente ha de dar sus primeros pasos por los “pidales” o viveros de pomares seleccionados, de los que llegaron a vender hasta diez mil unidades al año para toda Asturias, Galicia, Cantabria o País Vasco.

En el apartado de Aldea más guapa de Villaviciosa, es sabido que el premio engloba tanto a entidades de población como a colectivos que mantengan tradiciones o afronten proyectos relacionados con los valores generales del patrimonio cultural o natural de nuestra comarca. Nesti casu, la Compaña del Ronchel significase pola so defensa de la llingua asturiana, pol so caltenimientu como ayalga cultural y como ferramienta de comunicación. Garra’l testigu de destacaos maliayos como Caveda y Nava, que llevara a la imprenta’l primer llibru n’asturiano va pa dos sieglos, y ye quien pa facer vezu d’una idea tan modesta como una lletra pan. Son los responsables de cellebrar el Día les Lletres Asturianes dende 2004 col regalu d’una lletra de pan envuelta en poemes o páxines d’un diccionariu, de reeditar en 2009 la novela Peñas Cantábricas nel so centenariu, d’acorripiar otros trabayos lliterarios que dieren cuerpu a la publicación Canigú lliterariu, o los cancios qu’asoleyaren en Cantares asturianos… La so xera más reciente ye la revista Friuz, que lleva 16 númberos dende 2016 y debe tener ya en fornu’l siguiente. La llingua, dexando pa prau les cabezonaes d’un llau y de l’otru, ye la percha que tien pela ropa, la que la fai llucir y nos dexa ver el sintíu que pueda tener. Y la ropa ye tou eso que tenemos nel armariu de la tradición, del patrimoniu del que venimos de falar va un ratín.