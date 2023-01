La muerte del emérito papa Benedicto XVI encendió enero y apagó la Navidad, miles de artículos, lo que se da en decir “ríos de tinta”, llenaron la prensa sobre su persona, la liturgia y las exequias papales. Programas televisivos y radiofónicos, en directo y diferidos, saturaron de imágenes y sonidos sus programaciones desde el treinta y uno de diciembre al seis de enero. Todos los medios buscaban alguna relación del difunto con el país, la ciudad, el pueblo, la anécdota del vecino que recibió la bendición papal con la foto y firma del propio pontífice, y pudimos ver, leer y escuchar, algunos trabajos tan interesantes como las entrevistas al zapatero que le hizo unos zapatos rojos al papa, y las de una señora que había ido a Roma a pasar las navidades con una hija, sin olvidarse de obispos y mandos intermedios de la Iglesia que destacaban la “calidad intelectual” de fallecido , algunos incluso citaban títulos y frases de sus obras.

Si la Santa Sede es la expresión con la que se alude al papa y a los organismos de la Curia romana que lo asisten en su responsabilidad al frente de la Iglesia católica. Si el papa se sirve de la Curia y tramita por medio de ella los asuntos eclesiales, en su nombre y bajo su autoridad. Si fue la Santa Sede y su Curia quien decidió enterrar, suprimir, abolir, erradicar, también un mes de enero del año 2009, el monasterio cisterciense de Valdediós, resulta fácil unir al papa Benedicto con aquel cúmulo de despropósitos y nuestro convento.

Fundado por Alfonso IX y su esposa doña Berenguela en el año 1200, el monasterio de Santa María de Valdediós fue casa de benedictinos y cistercienses hasta la desamortización de Mendizabal en el siglo XIX (1835), en que comienza sus penurias; abandono y unas décadas de seminario para volver al abandono. En los años 80 del pasado siglo, fue la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, quien inició una campaña bajo el lema “Salvar Valdediós”, Díaz Merchán, arzobispo de la Iglesia de Asturias inició las gestiones para una vuelta a Valdediós del Cister, y el Principado creó una Escuela Taller para la recuperación del complejo monástico. La Consejería de Cultura colaboró la restauración de los retablos de los altares de Santiago y de las Santas Vírgenes. La fundación holandesa “Porticus”, financió la hospedería externa, la biblioteca y un oratorio en la sala capitular, la Fundación Príncipe de Asturias contribuyó a la restauración de la sacristía del siglo XVII, ajuar, pinturas y sillería renacentista del coro, el Ministerio de Fomento destinó un millón de euros a la restauración de la Iglesia de Santa María y la Fundación Caja Madrid, el retablo del ábside central de la iglesia. Valdediós pasó a ser cosa de todos.

En 1985 fue elegido como abad general de la orden cisterciense Polikarp Zakar, que constató que en Cataluña había dos monasterios masculinos y tres femeninos, mientras que en el resto de España, había una veintena de monasterios femeninos y ninguno masculino, y creyó necesario la fundación de un monasterio masculino y la restauración de la antigua Congregación de Castilla, para conseguirlo eligió a su propio secretario, el padre Jorge Gibert Tarruell. Valdediós le estaba esperando.

En 1992, dos monjes llegaban ilusionados a restablecer la vida monástica en el valle de Boides con el edifico ya en obras: el padre Jorge Gibert Tarruell, como prior, y el padre Massimo Marianella, como ecónomo, a los que se sumaron tres aspirantes a abrazar la vida conventual en el monasterio de Santa María.

El “ora et labora” fue duro para la naciente comunidad con la restauración del enorme edificio y el ejercicio de la vida monástica; los monasterios de monjas cistercienses de España les hicieron un préstamo económico que les permitió montar un taller de encuadernación y a partir de 1999, ya pudieron vivir con más holgura de los ingresos que producía la finalizada hospedería. Grupos de personas y asociaciones como la ya citada de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, la de Antiguos Alumnos de Valdediós, la Fundación Cardín, el Círculo Cultural de Valdediós y otras, fueron un apoyo continuo con celebraciones culturales, conferencias, conciertos de música clásica y actos de apoyo a la comunidad. Valdediós se fue convirtiendo en una referencia cultural en toda Asturias.

No son tiempos fáciles para las vocaciones a monje contemplativo, con todo, más de ciento cincuenta personas se interesaron para seguir la regla de San Bernardo, y más de una docena lo intentaron, postularon, hicieron el noviciado, profesaron y después abandonaban el monasterio. Al prior de Valdediós le prohíben iniciar el noviciado con los candidatos. Comienza el calvario. El abad general no consigue establecer un grupo estable en Valdediós. Piden ayuda. Poblet les manda cuatro monjes, luego se vería que fueron cuatro monjes que Poblet no quería y aquel era un buen modo de deshacerse de ellos, y lo que no servía para Poblet difícilmente podía servir en Valdediós. El padre Jorge, en su infinita bondad, los describe así: “Aunque eran personas inteligentes y preparadas, su proyecto no coincidió con el de Valdediós”. Aquel “proyecto”, intentado sin el conocimiento del prior y “con actitudes de reiterada desobediencia”, hizo mucho daño a la comunidad, mereció una visita especial de cuatro miembros de la Santa Sede (uno de ellos Josep María Soler, por entonces abad de Monserrat), tras la cual tres de aquellos enviados de Poblet, fueron expulsados y exclaustrados (a Poblet no se sabe que le hayan asignado algún tipo de responsabilidad en ello).

“El cardenal Martínez Somalo invita a la orden a enviar refuerzos, pero nadie atendió a sus solicitudes”, recuerda el padre prior. A pesar de su soledad, el prior y una comunidad de seis monjes, solos y sin ayuda de nadie, ni de su orden ni de la Santa Sede, lucharon hasta restaurar el edificio y la actividad espiritual y cultural del monasterio. Pero “sin personas capaces de continuar la obra y la formación de candidatos, todo se iba encaminando al desastre”, escribiría el padre Gibert. Y si todo puede emporar, en el año 2006, en sustitución de Díaz Merchán, es nombrado delegado de la Santa Sede para el monasterio de Valdediós Carlos Osoro, nuevo arzobispo de Oviedo. Don Carlos fue el pastor que abandonó sus ovejas y un fiel esbirro y brazo ejecutor del interés de unos y desinterés de otros, de aquellos que en Roma se echaban zancadillas y traicionaban con total impunidad. Mauro Esteva, contrario a la fundación de Valdediós desde que era abad de Poblet (otro de Poblet), y por entonces abad general de la orden volvió la espalda a Valdediós de forma dura y humillante, y pidió su cierre inmediato, el cardenal Franc Rodé, de la Santa Sede, prohibió el paso a los trapenses y Osoro, en la sombra, sumiso y obediente, buscaba sustituto para Valdediós . El Vaticano, que era quien tutelaba Valdediós, mira hacia otro lado, no ayuda y deja hacer a los que deshacen.

Casi mil personas acudieron a la última eucaristía celebrada por la orden del Cister en Valdediós, eso indica que algo estaban haciendo bien. El padre Jorge Gibert, antes de su marcha al exilio de Cóbreces decía: “Estos días he meditado sobre todo dos páginas de la Escritura. La primera es el sacrificio de Abraham, cuando le piden que sacrifique a su hijo. Yo he tenido que sacrificar la obra de los 16 años que llevo aquí, en Valdediós. Pero también me ha dado fuerza aquella página de la viña de Nabot, cuando el rey de Israel calumnia y hace apedrear a Nabot para quedarse con su viña”. ¿Quién apedreó Valdediós y quería quedarse con su viña?.

Los escándalos, las luchas de poder y corrupción ”borgianas” dentro de la iglesia durante el pontificado de Benedicto XVI (nada que envidiar a Juego de Tronos), llegarían a colmar el vaso de su paciencia y aquel febrero de 2013, en el oficio de una misa, dijo en latín lo que vino a ser algo así como: “Yo me bajo aquí y que os den”. En su retiro quizás haya tenido a Valdediós presente en sus oraciones exculpatorias y Dios le habrá perdonado, pero en cuanto a Valdediós… Quizás vengan bien aquellas palabras que pronunció en su visita a Auschwitz: “¿Por qué tanto silencio?, ¿ y ahora, qué debería hacer yo?, ¿qué tendríamos que hacer todos?”. Quizás sea necesario iniciar otra vez la campaña “Salvar Valdediós”, algunos purpurados tendrían ocasión de redimirse.

Después de Reyes, el fallecido papa emérito, bajo la cripta vaticana, pasará a ser un nombre con un apellido en números romanos, probablemente solo recordado por seminaristas y teólogos. Las luces navideñas de las calles se apagarán, las figuras del “portalín”, los buenos deseos, los propósitos y las emociones que nos despiertan estas fechas pasadas se recogerán en una caja de cartón, se guardarán en el desván hasta el próximo año y nosotros volvemos a ser los de antes.