Que el exceso de azúcar es malo lo sabemos desde pequeños, cuando nos decían que se nos iban a caer los dientes de tanto comer porquerías, pero ahora ya no son amenazas de madres temerosas de ver nuestras bocas llenas de caries, sino estudios serios que indican que cuanto menos dulce, mejor y más vida por delante.

A ver si dentro de unos años vamos a encontrarnos en los aeropuertos con dos zonas: la de fumadores y la de zampabollos ávidos de subir al avión con la sangre rebosante de glucosa.

Los asturianos celebramos la vida con espichas, amagüestos, comadreos y un buen postre es la guinda de toda celebración. Estar alrededor de una mesa disfrutando de una buena comida nos une y no hay ningún pueblo o ciudad que no tenga un dulce típico. ¿Qué sería de nosotros sin el reconfortante chocolate caliente de los días bajos; sin esa cremosa tarta de la abuela tan típica ya en todos los menús? ¿Cómo resistir una noche cruda de invierno sin unas humeantes reinetas con azúcar y canela al horno? ¿Alguien se imagina el arroz con leche, las casadiellas, la leche frita o los frixuelos preparados con edulcorante? El azúcar en exceso no es bueno pero, tampoco lo es el estrés del trabajo, el tabaco, la comida procesada, trasnochar y hasta ver según que canal de televisión. ¿Por qué hay tanto empeño en que seamos tan sanos y tan longevos? Vivir más no es vivir mejor ni más feliz, vivir más años no es disfrutar más de la vida.

Por supuesto que es bueno cuidarse, quererse y alimentarse con cuidado. Pero también lo es compartir un Mantecado Peñasanta, disfrutar del placer indescriptible de comerse un helado de turrón en la playa o zamparse unas marañuelas con un café. Eso no impide ir en bicicleta al Puntal una mañana fresca de primavera, caminar por Rodiles a buen ritmo, subir caminando a Coro o correr la San Silvestre todos los años. Equilibrio y un poco de miel para endulzar las pequeñas tragedias cotidianas.

Yo solo espero que cuando sea viejecita y esté en Prados Soleados no llegue una enfermera con cara avinagrada y me plante para merendar un descafeinado insípido con leche sin lactosa y con galletas de avena sin azúcar y sin sal.

Eso me mataría de pena.