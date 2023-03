No sabría decirles si es en marzo o en abril pero al llegar a esta época del año sé que me falta poco para volver a tener dudas en eso de si voy a dormir una hora más o si me van a quitar una hora de sueño. Todos los años me pasa lo mismo y esta vez después de una semana que ha sido movidita, con los políticos y esa moción de censura a la que algunos de ellos no han asistido y que a otros les ha parecido un despilfarro y todo un esperpento según sus propias palabras.

De lo ocurrido en el hemiciclo ha habido toda una gama de opiniones y también de reproches y enfrentamientos entre unos y otros que han dejado como convidado de piedra al impulsor y teórico protagonista de dicha moción: un viejo profesor que hizo bien en no perder tiempo ni gastar fuerzas para tener que levantarse del escaño que le cedieron. Durante dos días volvió ese estilo chulesco que ofrece la teoría del “y tú más” en larguísimas y huecas intervenciones que no aportaron nada nuevo. Pero también hubo quién aprovechó la moción para ‘lucir el body’ (como dicen los castizos), y usarla como rampa de lanzamiento… Seguramente “porque ya es primavera en el… Congreso” y no estoy hablando del restaurante de Benjamín Meana y Olvido que está junto al Ayuntamiento de Villaviciosa. Entre la moción fallida y el cambio de hora se nos ha obligado a poner en marcha todo un ritual gimnástico para este año en el que muy pronto tendremos elecciones autonómicas y municipales que nos van a obligar a mantenernos en plena forma para seguir realizando una serie de movimientos que guardan cierta similitud con los de este domingo 26 de marzo de 2023. Sin ir más lejos esta pasada madrugada ha tocado ajustar nuestros relojes con un movimiento ‘de derechas’ pasando las agujas de las 02:00 a las 03:00 h. El nuevo horario estará vigente hasta el 29 de octubre en que tendremos que realizar un nuevo movimiento que entonces será ‘de izquierdas’ con las elecciones generales a la vuelta de la esquina. El cambio de hora ha sido toda una realidad y a propósito de esto recuerdo que cuando grababa para NTV, la televisión comarcal, tanto el Vía Crucis de Nava como alguna que otra procesión de Villaviciosa se celebraban unos años de día y otros con noche cerrada sin saber muy bien a quién tenía que echar la culpa: sí al gobierno o a la iglesia. Pero todo tiene su lógica explicación. En principio el cambio de horario oficial se va a mantener hasta el año 2026 iniciándose el último domingo del mes de marzo y finalizando el último domingo de octubre. Con respecto a las fechas variables que tiene la Semana Santa parece ser que dependen de nuestro satélite natural, es decir, de la luna con variaciones que pueden llegar a ser de hasta 28 días de un año a otro entre los meses de marzo y abril. Quien influye en todo esto es la propia naturaleza y por tanto no hay que alarmarse ni echar la culpa a nadie. Ye lo que hay. También ahora nos llega el momento más idílico, profundo y querido por vecinos y visitantes. Me refiero a la Semana Santa de Villaviciosa de Asturias considerada por Nicolás Rodríguez Martín, Mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno, como “nuestra más genuina, religiosa, artística y cultural manifestación”. Una tradición ancestral iniciada en 1668 y que cuenta ni más ni menos que con 355 años de historia. Nos encontramos a las puertas de uno de los grandes acontecimientos que puede ofrecer la Villa al ser uno de los destinos turístico y religioso más deseado para esos días. Nuestra Semana Santa es una fiesta de interés turístico regional que atrae a cientos y cientos de personas venidas no solo de Asturias sino también desde muchos lugares y rincones de nuestro país. La autora del cartel de este año es Rosa Rubio Menéndez, del Grupo Acuarelistas “Nieblastur”. Un cartel protagonizado por la imagen de La Dolorosa sobre un fondo de color rojo que aumenta el dramatismo de la escena cuando una madre contempla a su hijo crucificado… Y ya si me lo permiten quisiera invitarles a los actos más relevantes que se contemplan en el programa de esta Semana Santa 2023: Será el próximo viernes 31 cuando el cronista oficial de Villaviciosa Don Miguel González Pereda proceda a la lectura del Pregón de la Semana Santa en la iglesia parroquial en un acto en el que además se nombrará Cofrades de Honor a la Coral Capilla de la Torre y a Don Ángel Hevia Noriega, padre de José Ángel Hevia nuestro gaitero más universal. El acto está programado para las ocho de la tarde. Y ya entrando en abril, el domingo 2 al mediodía, en la Plaza de Obdulio Fernández (Teatro Riera), la tradicional Bendición de Ramos a la que seguirá la primera de las procesiones hasta la parroquia de Santa María… En la noche del martes 4 saldrá la Procesión del Silencio en la que afloran todas las emociones y sentimiento de los cofrades. Recorrerá el casco histórico de una Villaviciosa apagada, sin luz y enmudecida al paso de la misma. Otro de los actos relevantes será el Sermón del Encuentro en la Plaza del Ancho siendo predicador este año el sacerdote D. Marcos Argüelles Montes, párroco de la Unidad Pastoral de Redes. Tendrá lugar en la noche del miércoles 5 a partir de las 20.45 horas en que la procesión partirá desde la iglesia parroquial. El Jueves Santo acogerá la Procesión del Calvario a la misma hora. En esta ocasión con todos los pasos y el acompañamiento de la Banda de Música de Villaviciosa. Personalmente creo que es una de las que más gusta a los pequeños y jóvenes cofrades de Jesús Nazareno. Y al día siguiente, Viernes Santo, a las siete de la tarde, el acto central referente con el Sermón del Desenclavo en la Plaza de San Francisco y la posterior Procesión del Santo Entierro. El sacerdote D. Fermín Riaño, párroco de San Pedro de Pola de Siero, será el predicador en esta ocasión. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Coral Capilla de la Torre, la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda de Cornetas del Regimiento de Infantería “Príncipe” nº III que tiene su base en el acuartelamiento de Cabo Noval, en Siero. El día 8 de abril, Sábado Santo, la Procesión de la Soledad partirá de la iglesia parroquial a las 08:30 horas recorriendo las calles del Agua y del Sol con el acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre para finalmente el 9 de abril, Domingo de Resurrección, llegar a la Procesión del Resucitado con María acompañada por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el Coro Parroquial. La solemne Eucaristía de Pascua en la iglesia parroquial de Santa María pondrá el broche final a la Semana Santa de Villaviciosa 2023 o lo que es lo mismo, a toda una serie de actos religiosos, artísticos y culturales programados por la Cofradía de Jesús Nazareno. Se cumplen 355 años de historia. Ni que decir tiene que les esperamos a todos con los brazos abiertos.