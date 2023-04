Cuando recibí aquella noticia confieso que me alegré infinitamente. Dos buenos amigos serían reconocidos públicamente tras ser nombrados hijos adoptivos de Nava, la Villa de la Sidra, por el consistorio municipal. En mi opinión el acuerdo adoptado por unanimidad de la corporación hacía justicia a los dos protagonistas. A dos muy buenos vecinos que durante treinta largos años demostraron su cariño, solidaridad y compromiso social con todos los que se cruzaban en sus caminos ya fuesen navetos o no.

Cuento esta historia hoy porque necesito animarme tras ver a nuestra Asturias devastada por el fuego de unos desalmados que es preludio o antesala de una Semana Santa en la que, para los cristianos, se va a condenar a muerte a Jesús Nazareno que da nombre a la Cofradía que tenemos en Villaviciosa. Una semana que se irá entristeciendo aún más tras la bendición de ramos de hoy hasta llegar a la muerte del Hijo de Dios en lo alto del monte Gólgota a las afueras de Jerusalén. Menos mal que, a diferencia de otros, quienes somos creyentes celebraremos con gozo la Pascua en la última de las procesiones que tendrá lugar el próximo domingo en donde Cristo resucitado se va a reencontrar con María, su madre…

Volviendo a la vecina Nava, recupero la sonrisa (‘en vivo y en directo’ como decía Emilio Aragón), al ver abarrotado el salón de actos de la Casa de Cultura Marta Portal que va a reconocer al astur-suizo Jacques Sangrouber y al allerano Eduardo Solís como hijos de una tierra que les acogió con cariño y en la que desarrollaron su trabajo y bonhomía durante tres décadas muy importantes de su vida cuando yo residía allí teniendo la suerte de compartir con ambos muchos momentos que forjaron nuestra buena, sana y verdadera amistad.

Los sones de una bandina de música tradicional asturiana iniciaron un acto que contó con el cronista oficial Leocadio Redondo Espina “Calo” como maestro de ceremonias. Tras recibir al alcalde Juan Cañal dio la bienvenida a Don Eduardo Solís y a Mari Carmen Moro Pandiella, viuda de Jacques Sangrouber, a quien acompañaban sus hijos Magdalena e Iván y su nieta Lía que tomaron asiento.

Más adelante se glosó la figura de ambos galardonados y antes de la entrega de los títulos serían varios de sus amigos quienes subirían al escenario aportando sus vivencias y recuerdos con los dos y pronunciando palabras no exentas de emoción que provocaron algunas lágrimas entre los asistentes. El acto de reconocimiento a ambos fue sencillo pero, a la vez, sobrio y muy sincero. Les puedo asegurar que aplaudí hasta quedar sin manos como la inmensa mayoría de cuantos estábamos allí. Fueron aplausos largos, eternos, con un público puesto en pie y con un final precioso al cantar todos juntos el himno de Asturias. Inolvidable este homenaje a dos personas tan buenas.

Ahora -si me lo permiten- quisiera relatarles como es mi recuerdo, sentimiento y amistad hacia ambos aunque desgraciadamente Jacques ya no se encuentre entre nosotros.

Fue a Jacques Sangrouber a quien conocí primero haciendo de “bandera” (comisario), en una prueba cicloturista que terminaba en los Lagos de Covadonga organizada por Arturo Santiago en 1989. Nuestra amistad surgió de golpe porque él tenía un don especial que todavía hoy, no sabría definir. Era lo que se dice un ‘santo varón’. Inquieto, súper activo, fiel y entregado colaborador en todos los proyectos que le planteases. Jacques tenía una mirada limpia que te atrapaba y todo su entorno respiraba paz. Era muy metódico. Argumentaba y defendía sus proyectos convencido plenamente de su éxito. Y por si fuera poco, hablaba con una voz de tono suave que siempre casi obligatoriamente, tenías que escuchar con la máxima atención…

A mi querido ‘hermano’ (como nos llamábamos), nunca jamás le conocí enfadado. Jacques era un hombre educado, correcto y respetuoso que sabía contar hasta cien y hasta mil o más si fuese preciso. Solo una vez le vi disgustado cuando intentaron aprovecharse de él en una prueba deportiva. No le quedó otra que apartarse de aquella organización. Jacques Sangrouber nos dejó el primero de junio del pasado año. Un “hispano- suizo” que era ebanista de profesión y además, de los buenos. Adoraba la nieve que le recordaba a su Suiza natal fundando en compañía de su amigo y concejal Alan Rivas, el Club de Esquí L’Esguilu de Nava hace 22 años. Fue profesor en el Centro de Formación Profesional “El Prial” de Infiesto, creador y organizador de la Nava Cup en 2001, colaborador en todos los lugares en los que se requería su presencia, miembro de Protección Civil, Bombero valiente y comprometido, miembro de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias, Cofrade Sicerator y un sinfín de cosas más. Pero sobre todo, un paisano, amigo y buenísima persona. Como se decía antiguamente, un santo varón de los que ya no quedan muchos.

A Jacques lo quería todo el mundo. Marido y padre ejemplar formó junto a Mari Carmen, sus hijos y nieta una gran familia con la que sus amigos le

preparamos una fiesta sorpresa el 2 de marzo de 2019 tras haberle comunicado los médicos que ‘estaba limpio’ del maldito cáncer que le asediaba hasta entonces… No sé si nos engañaron o Dios lo quiso así pero desgraciadamente le perdimos el primero de junio del pasado año. Nuestra ilusión y alegría solo había durado tres años y tres meses. Jacques ha dejado una huella imborrable en cuantos le hemos conocido. Su generosidad, entrega y solidaridad hacia todos quedó patente en la multitudinaria despedida que tuvo por las calles de Nava, la Villa de la Sidra que ahora le ha nombrado con todo merecimiento Hijo Adoptivo.

Jacques y Eduardo, Eduardo y Jacques. El orden de los factores no altera el producto… Don Eduardo Solís nació en el concejo de Aller, en Santibáñez de Murias, a 11 kms. de Moreda. Inició su apostolado evangélico en varias parroquias de Villaviciosa como Santa Eugenia de los Pandos, San Martín de Vallés, Rales y Sietes llegando a Nava en julio de 1993 para sustituir al histórico Don Blas Martínez. Llegaba savia nueva y el cambio de sacerdote se notó inmediatamente en la parroquia de San Bartolomé. En estos 30 años el Padre Solís no ha parado ni un instante de trabajar y como bien apuntó “Calo” Redondo en su intervención, “Don Eduardo es una persona que conoce a todos los vecinos y a sus familiares”. La recuperación de la Semana Santa, obras y mejoras en iglesias, capillas y cementerios, la actividad en Cáritas, las catequesis y el campamento de verano para niños y jóvenes en Poo de Llanes además de la atención a una infinidad de iglesias y parroquias repartidas por el concejo sidrero ocupan y han ocupado su tiempo. No obstante, siempre saca un hueco para dedicárselo a su querido Real Oviedo C.F. que, por alusión directa al compartir colores, fue uno de los primeros vínculos de unión que me acercaron a él.

Don Eduardo transmite paz y se le quiere. Personalmente le admiro por su saber estar; por su calma y serenidad. También, como Jacques, por ser ‘buena gente’. Un vecino, una persona que, pese a su aparente seriedad en algunos momentos, habla, atiende, escucha y ayuda a cuantos lo necesiten. Sin duda ser un hombre preparado y culto le ha ayudado a saber resolver algunas faenas muy complicadas con las que ha tenido que lidiar y en las que siempre demostró su prudencia -virtud cardinal católica- actuando con decisión y valentía que le llevaron incluso, a enfrentarse y defenderse de quienes trataron de robar en la iglesia parroquial dejándole malherido. Hasta 2010 tuve la suerte de tener una televisión de pueblo y de ella nos quedan los archivos de imágenes con las procesiones de aquellas Semanas Santas de finales de los años noventa que gracias a Eduardo y varios feligreses entregados a la causa, fueron capaces de recuperar volviendo a salir por las calles. También hubo misas, funerales o confirmaciones de jóvenes y momentos emotivos como la llegada de la imagen de La Santina de Covadonga así como diferentes visitas a Nava de personalidades eclesiásticas como D. Atilano Rodríguez, D. Raúl Berzosa y D. Carlos Osoro. Conservo asimismo muchas grabaciones “BBC” (Bodas, Bautizos y Comuniones), que nos “obligaban” a pasar mucho tiempo juntos a los dos. Y finalmente recuerdo con cariño el 28 de abril de 2005 cuando “tuve que confesar” al propio Don Eduardo que fue protagonista de mi programa “Zona Cero” en la NTV. Ahí quedó constancia de su humor y de lo buen amigo y paisano que ye. Jacques Sangrouber y Eduardo Solís. Los dos con la “S” de Supermán.

Gracias por ser así y ¡¡Enhorabuena!!