No puedo decir que esté montado en el dólar pero para unas tapitas y algún detalle extra puedes contar conmigo. Tengo más cara que dinero, haría buen marido, futbolero eso sí, no quiero engañar y decir lo que no soy. Sé cocinar aunque odio recoger los cacharros y nunca plancho: eso no significa que sea un andrajoso, hay camisas que se planchan casi solas. No soy perezoso ni me paso tardes enteras tirado en el sofá. Me gusta caminar. Leo novela negra y tres periódicos diarios.

Nunca voy al gimnasio y soy adicto a la crema pastelera, los boquerones y la tortilla de patatas, pero no te preocupes, no estoy gordo, mi metabolismo está siempre acelerado. Me gusta escribir mis pensamientos; escribiendo nunca estoy triste, soy muy guapo y siempre estoy de buen humor. Tengo bastante imaginación, eso no está reñido con ser un forofo del Atlético y con comer piononos. Puedo ser muy irónico pero también muy tierno. No soporto las mujeres que riñen por todo, el mundo no se para si el armario del baño está desordenado. No pongo foto porque no quiero que me juzgues por mi físico que es de lo más normalito. No soy ningún adonis pero en traje doy el pego. La verdad es que como yo, hay muchos. Si te gusta salir a tomar unas sidras te invito la primera vez. Juan dio al intro y su texto pasó a formar parte de un perfil más. No estaba seguro de haber sido ni muy simpático ni muy explícito. Por eso se sintió tan sorprendido cuando aquel mismo día recibió treinta respuestas. ¿Sería por la sidrina?