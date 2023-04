Sólo faltaban dos meses para que viniera al mundo mi primer hijo -que en realidad fue una niña preciosa- a quien bautizamos con un nombre nada conocido por aquél entonces: Nerea. La gestión no fue fácil pues el empecinado funcionario de aquella oficina madrileña del registro civil no lo admitía bajo ningún concepto alegando que “Nerea era un nombre que no había escuchado nunca; que no existía y además, que era muy raro..”. Finalmente lo pude solucionar tras pedirle que leyese el ‘santoral católico’ y que comprobase qué el día doce de mayo uno de los santos y beatos era San Nereo, obispo y mártir.

Faltaban sólo dos meses para que naciera y siempre he tenido la pena de que mi padre no pudiera llegar a conocer a su primera nieta pues nos dejó en plena Semana Santa de aquél ya lejano 1976. Para mayor INRI, en el día 16 de Abril que era Viernes Santo cuando Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios, entregaba su vida clavado a un madero entre dos ladrones. Tres años antes y también en el día 16, como hoy, el cantante valenciano Nino Bravo sufrió un accidente de coche en el que perdió la vida. Parece mentira pero han pasado ya cincuenta años desde la desaparición de un hombre que dejó un montón de canciones inolvidables que todos hemos canturreado en algún momento como son “Te quiero, te quiero”, “Libre”, “Noelia”, “Un beso y una flor” o “América, América” por citar algunas. Llegamos al séptimo día desde que finalizó toda una Semana de Pasión y recogimiento cristiano en Villaviciosa con la última de sus procesiones, la del “Resucitado con María”. En ella se presentó a vecinos y visitantes una nueva y muy bella virgen (Nuestra Señora de la Paz), que la cofradía Jesús Nazareno encargó al escultor y artista imaginero David Valenciano Larios que tiene su taller en Sevilla. La imagen gustó a todos causando una magnífica impresión entre los asistentes. Los comentarios que escuché a lo largo del recorrido hasta la iglesia parroquial salían del corazón de cuantos la acompañaban con palabras llenas de sentimiento y emoción. Sin duda, además, se ha acertado al escoger su nombre porque al mirarla fijamente, esta Virgen transmite paz. Mucha paz. Este año había decidido vivir de cerca los siete desfiles religiosos que la cofradía local tenía programados disfrutando además de un tiempo magnífico que ha acercado a muchísima gente hasta la Villa. Tan sólo me extrañé y preocupé el primer día porque a diferencia de otros años, la Plaza de Obdulio Fernández y los aledaños de la Iglesia de La Oliva y del Teatro Riera apenas tenían público cuando tan solo faltaban veinte minutos para el comienzo de la tradicional Bendición de Ramos. Pero no fue más que una falsa alarma porque, en un abrir y cerrar de ojos, la plaza que alberga la estatua de ‘La Manzanera’ de Mariano Benlliure, se llenó hasta arriba en espera de la llegada del párroco D. Gonzalo José Suárez quién tras unas breves palabras, procedió a la bendición de cientos de ramos para seguidamente iniciar la procesión hasta el templo parroquial con un multitudinario gentío de todas las edades que acompañó el paso de “La Borriquilla”. Cuarenta y ocho horas después -el martes- la Villa enmudecía con la “Procesión del Silencio” al tiempo que se apagaba el alumbrado público e incluso el de los negocios y establecimientos por donde discurría el desfile procesional en el que también participó mucha gente portando velas que arropaban los pasos de Cristo crucificado y La Dolorosa. Javier, un vecino de Oviedo me comentaba: “Quería conocer estas procesiones de Villaviciosa que cuentan con un gran arraigo tradicional y con la libertad de movimientos que ya nos deja la pandemia me acerqué a vivir la Procesión del Silencio… En esta procesión he sido testigo del respetuoso silencio de la gente; unos por creencia religiosa de lo que se estaba representando y otros valorando el sentir hacia los demás. Ha sido un acierto acercarme hasta aquí para vivir esta procesión que desprende gran emoción y sentido cristiano con los que lo viven los vecinos y también quienes la organizan”. Hablar de procesiones como la del Sermón del Encuentro o el Calvario recorriendo el casco histórico de Villaviciosa es lo que se dice “poner el listón muy alto”. En plena semana de pasión el miércoles y Jueves Santo llaman al corazón y sentimiento de muchos vecinos que son fieles a estas citas anuales. Ver a todos los pequeños y jóvenes cofrades sentados en la Plaza Caveda y Nava con total y respetuoso silencio escuchando al sacerdote y presenciar el movimiento y vida de los pasos de La Verónica, El Nazareno, San Juan y La Dolorosa acompañando simultáneamente las palabras del Rvdo. Sr. Marcos Argüelles te invitan a reflexionar y a vivir con emoción y respeto el terrible y triste drama sufrido por Jesús y María, su madre. Un matrimonio residente en La Fresneda, Susana y José, también hablaron conmigo: “Estuvimos en la procesión del Calvario del Jueves Santo y nos encantó. Habíamos visitado a primeros de año, justo el día 1 de enero, el Museo de la Semana Santa y decidimos venir a ver alguna de las procesiones. Nos impresionó el fervor y el recogimiento de todos los que portaban los pasos, desde los más pequeños hasta los más veteranos. Fue muy entrañable ver amigos de otras circunstancias entre los costaleros. También nos llamó la atención el respeto de todas aquellas personas de infinidad de lugares que habían ido como nosotros a seguir la procesión. Desde luego que volveremos otro año. A lo mejor hay que hacer el esfuerzo y madrugar un poco para ver las procesiones de primera hora, quien sabe…”. Por otro lado, alguien me dijo que “el Viernes Santo es el día en que más dinero entra en los establecimientos hosteleros. Pregunta a cualquiera”… Y debe ser así porque Villaviciosa batió este año todos los récords. No cabía un alfiler. Los aparcamientos y espacios habilitados por el Ayuntamiento se quedaron pequeños con la multitudinaria llegada de visitantes (a los que hay que sumar los vecinos), dispuestos a revivir el Sermón del Desenclavo en los exteriores de la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación. A ello contribuyó sin duda un día espectacular de sol con muy buena temperatura que, más tarde, refrescaría al soplar un viento nordeste en la parte final de la Procesión del Santo Entierro que, una vez más, cautivó a los miles de personas que se dieron cita en la capital manzanera de España rememorando una tradición secular que se remonta al año 1668. Y también tuve oportunidad de hablar con Josefina, vecina de la Villa, que se mostraba sorprendida por la masiva afluencia de público a lo largo de todos los días… “Hacía mucho tiempo que no veía a tantísima gente por aquí. Lo de ayer viernes fue indescriptible. Ni en los mejores tiempos anteriores a la pandemia. No cabía un alma en ningún rincón. Bares, restaurantes, cafeterías y terrazas estaban repletos de gente. Creo que se ha batido un récord como ya he escuchado por algún sitio”. La parte final de esta Semana Santa, correspondió a las procesiones de La Soledad y del Resucitado con María. La primera se inició a las nueve de la mañana del sábado 8 por la Cuesta de Santa Clara y las calles del Agua y Sol con parada en la plaza del Crucero donde “La Coral Capilla de La Torre’ cantó magníficamente y la segunda y última al mediodía del Domingo de Pascua con ese estreno del que hablé al principio con la nueva imagen de Nuestra Señora de la Paz, que puso el cierre a los desfiles procesionales de este año. Un cierre espectacular que en opinión de María Jesús (conocida profesional del sector hostelero), “Este año el buen tiempo ayudó muchísimo. El viernes fue de auténtica locura. La gente comía hasta en la barra… pero el último día y cuando pensábamos que la gente se habría marchado… ocurrió lo mismo. Increíble lo que trabajamos el domingo. Una auténtica paliza”. Hemos vivido una Semana de Pasión que ha reforzado muchísimo la Semana Santa de Villaviciosa de Asturias y también nuestro turismo religioso a todos los niveles. Por eso -y lo llevo diciendo desde hace muchos años- ahora, más que nunca, estoy convencido de que tenemos una de las mejores del norte de España.