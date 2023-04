Si no es por una cosa es por otra. El caso es que en algún momento tienes que acudir al médico y no sé si ustedes lo han notado pero de unos años a esta parte, la inmensa mayoría de ellos nos dicen y recetan (sin papel y sin ilegible firma), algo así como "Le recomiendo que salga a caminar todos los días y que beba mucha agua. Con eso ya tiene más que suficiente”, que es, textualmente, lo dicho a muchas personas que conozco.

Retrocediendo en el tiempo fue a mediados de los años setenta cuando terminábamos nuestras carreras en la Universidad Complutense de Madrid y el nuevo doctor Julio Díaz González, amigo mío y compañero en el conjunto musical que teníamos por aquel entonces me comentó lo que le había pasado cuando se despidió de su catedrático: “Doctor, ¿qué puedo hacer cuando pase consulta por primera vez?... ¿Qué le voy a recetar a mi primer paciente sin tal vez saber lo que tiene?”. La respuesta del viejo profesor fue inmediata y dejó perplejo a “Julito” que, a pesar de sus 24 años, era como le llamaba Mariana, su madre: “Lo tiene fácil doctor Díaz. Recete Britapén y no mire a quién… O en su defecto y como me dijeron a mí cuando acabé la carrera, recete Buscapina y no estudie Medicina. No fallará. Le prometo que la Buscapina sirve para todo”.

Dejando bromas aparte de aquellos años jóvenes lo cierto es que se nos ha pasado medio siglo en un santiamén. Todo ha evolucionado a una velocidad pasmosa incluidos nosotros. Todo va mucho más deprisa y es una auténtica pena porque la vida es bella y habría que saber disfrutarla y saborearla. Pero para ello -entre otras cosas- es muy importante estar sano, sentirse bien física y mentalmente y no tener presión ni sufrimiento por penas, angustias o agobios puntuales.

Hoy en cualquier esquina se habla libremente del estado anímico y emocional en el que se encuentran muchas personas. Del momento por el que pasan o de cómo está tal o cual situación. Se habla de sus penas, tristezas y disgustos… De sus decepciones y problemas en casa o en el trabajo. Y podría rellenar un folio entero con más palabras que se usan a diario como escándalo, violencia, política, desempleo, maltrato, cáncer, cambio climático, guerra y muchas más. Todas te llevan al desasosiego y a meditar simultáneamente sobre la tremenda frustración que arrastra al ser humano cuando en realidad sería mucho mejor pararse a pensar con el convencimiento de que sólo tenemos una vida que hay que disfrutarla al máximo con nuestros seres queridos.

Sin duda es un tópico pero creo que la pandemia y el confinamiento nos cambiaron a todos y tal vez por ello decidí dar un giro a mi vida tras observar el desencanto y la falta de ilusión de varios amigos algo que, también yo, había empezado a sentir.

Personalmente lo achacaba a esa ley de vida que se resume en dos palabras: hacerse mayor. Y reflexionando llegué a la conclusión de que estaba “bajando la guardia” y empezando a “tirar la toalla” como un púgil acabado. Me sentía “Rocky 5”; como aquel Rocky Balboa o Sylvester Stallone a quien un ruso rubio lo había dejado para el arrastre después de la pelea. Solo quedaba cambiar o dejar el gimnasio y el cuadrilátero.

Quería encontrarme bien a pesar de los años que voy cumpliendo (que por supuesto se notan). Por vez primera me tomé en serio el bajar de peso y adelgazar de una puñetera vez, poniéndome en manos de una doctora nutricionista. Y ha sido desde entonces cuando descubrí algo que jamás me había llamado la atención: salir a caminar a diario.

Apenas llevo un mes y confieso que me costó arrancar. Las primeras salidas las hice en la zona de El Puntal con el puerto, el bosque de eucaliptos y la Ría de Villaviciosa como testigos directos. Disfrutaba del amanecer y de los primeros rayos del sol. También de la brisa marina y a veces del ‘nordeste’ que me desplazó a otras zonas pudiendo conocer otros circuitos como el Parque de La Barquerina en la misma entrada de la Villa donde puedes caminar por la orilla del río sobre un piso cómodo y totalmente llano. El acceso es muy bueno con posibilidad de aparcar allí mismo si has llegado en coche. Por si fuera poco en mitad del recorrido existe un auténtico ‘gimnasio’ al aire libre con todo tipo de aparatos a tu disposición que se pueden usar libremente para fortalecer brazos y piernas aunque ya seas talludito en años.

Quienes son veteranos en esto de caminar me dijeron que superando las dos o tres primeras semanas sería mi propio cuerpo quien me pediría calzarme las playeras. Seguramente lo hicieron por animarme pues ya las he superado y nadie hasta ahora me ha pedido nada. Reconozco no obstante que me encuentro mejor y me siento hasta más joven. Tal vez los médicos no se equivocan mucho con eso de caminar y beber agua…

Cerca de donde vivo existe un sendero precioso -para principiantes como yo- que va desde San Martin del Mar hasta una cascada que cada día tiene más visitantes. Está en la denominada “Ruta de Carlos V” (de 11 kilómetros), que se inicia en Tazones y termina en la Villa tras pasar por pueblos y parroquias como Liñero, San Martin y San Andrés de Bedriñana. También no hace mucho disfruté de un paseo por una senda frondosa y llena de contrastes. Partía de La Llorea (Gijón), y aunque solo hice medio recorrido llegué a su final que desprendía olor a mar. Después de atravesar aquél bosque con altibajos había llegado a una playa tan bella como es La Ñora, en Quintueles (Villaviciosa).

De momento lo que tengo claro es que esto ya no hay quien lo pare y no precisamente por intentar bajar de peso o estar en mejor forma física sino por los paisajes que voy descubriendo a cada paso que doy. Villaviciosa goza de espacios naturales con muy fácil acceso y la prueba más evidente es que en mis paseos coincido y me cruzo con personas de toda condición y edad.

Y si les parece bien les comentaré sobre algunas sendas por si se animan. Por ejemplo la “Ruta del Azabache” (2 horas 45 minutos), considerada como fácil (salvo en su inicio en Tazones), que les permitirá conocer el Faro y maravillosas vistas de la costa cantábrica hasta llegar a la vieja mina de azabache del pueblo de Oles desde donde se regresa al punto de partida.

Y si en vez de mar prefieren interior busquen un hueco en otoño o primavera y hagan una escapada a “Los molinos del Río Merón” que es una senda que se inicia en la playa del mismo nombre y que les lleva por Argüeru y Careñes. Otra opción muy atractiva es la “Ruta de los molinos del Río Profundu” que comienza en Valbúcar, nada más pasar Amandi por la antigua carretera de La Encrucijada, camino de Cabranes.

Les aseguro que Villaviciosa tiene lugares únicos para caminar como la “Senda del Río Linares” de 5,650 kilómetros. a un paso del centro y como segunda opción el “Paseo del Río Linares - Amandi” de poco más de seis kilómetros que he realizado esta última semana en compañía de Javier López Alonso, amigo personal y vecino de Oviedo, que regresó a la capital feliz, contento y con las pilas bien cargadas. Ni él ni yo después de esta mini-ruta necesitamos Britapén ni Buscapina. Es más, nos sentimos cerca del gran Antonio Machado: “Caminante no hay camino. Se hace camino al andar…”.