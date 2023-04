Oigo en la radio que un carnero empujó a su dueña repetidas veces hasta que la tiró por un terraplén y posteriormente la remató en el suelo. En mi ignorancia sobre ciertos temas, siempre pensé que eran los cabrones y no los carneros los que hacían tales cosas, y por eso cuando un hombre no es trigo limpio -me gusta la expresión - se le llama "cabrón". Si te llaman oveja, te llaman dócil y tontaina, pero si te llaman cabrón mala cosa. Me pregunto por qué el carnero obró de semejante manera con su dueña, si le tenía rencor por algo en concreto, o si fue un acto simple de maldad, que sería mucho peor, e incluiría a esos animales en el grupo de descerebrados violentos que no saben lo que hacen, pero que casualmente no se prodigan en hacer cosas buenas.

Conozco a una chica que se refiere a su ex con la palabra cabrón. Cuando lo oigo me parece un poco ofensivo, ya que no le conocí y no puedo contrastar opiniones, pero ayer le oí comentar que además de ser un aventado, era tan vago que montó un criadero de caracoles. Impresionante. Un cabrón tendría que pensar en tener un rebaño de iguales y no centrarse en algo tan simple cono unos apacibles caracoles, inofensivos en su esencia y lentos en sus quehaceres diarios. Entre bichos anda el juego y, aunque resulte tópico, si te llaman como a algún animal por algo será: listo como una ardilla, sabio como un búho, malo como una hiena, trepa como un buitre, gorda como una vaca, astuto como un zorro y vago como el que puso un criadero de caracoles. La Biblia dice que hay que ser mansos como corderos. A este carnero hay que ponerle un correctivo o, en su defecto, ponerlo a la estaca para disfrute de los vecinos. O no, porque dice el refranero popular que de lo que se come se cría y quizá debiéramos empezar a comer caracoles como nuestros vecinos franceses y así, a lo mejor, podríamos rebajar nuestros niveles de mala baba.