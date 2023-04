La vida en España en los años cuarenta del pasado siglo se había convertido para mucha gente en una cuestión de supervivencia, eran los años de la fame, de las cartillas de racionamiento y del estraperlo, se hacía cualquier cosa por obtener comida, producto de aquella necesidad nació el ingenio, también la picaresca para obtener algún ingreso que llevar a casa. Admirables, pasmosos y fascinantes eran aquellos que utilizaban la locuacidad y verborrea, no exenta de garrulería, para vender sus productos adornados con algún elemento atractivo, sugerente que llamara la atención del viandante: los charlatanes.

Los miércoles, día de mercado, por la tarde no teníamos clase, salíamos a la una y yo corría para ver si había alguno por el Mercau Vieyu, me colaba por entre el corro de gente que lo rodeaba hasta llegar a la maleta que observaba como la caja de las maravillas. De doce a dos era la hora de mayor actividad, la mayor parte de los paisanos ya habían realizado las transacciones de ganado y las mujeres feriado en la plaza lo que traían para su venta, era la hora de comer y de la robla, de pagar alguna deuda, de comprar los víveres y provisiones necesarios, el dinero estaba en el bolsillo, ellos lo sabían y abrían aquella maleta de seductores productos que sacaban y mostraban al público desplegando su mayor atractivo, ronco y seductor lenguaje: “…¡Y con los tres paquetes de cuchillas de afeitar de la acreditada marca “Iberia” que los hombres mejor rasurados usan, y ustedes pueden adquirir en los mejores establecimientos por el doble del precio que yo les ofrezco, los tres pares de calcetines de hilo egipcio con puntera y talón reforzado que no tendrá que coser nunca más!, ¡y para la señora de la casa un par de medias de la prestigiosa marca “La Bailarina”, que digo un par, uno, dos, tres pares de medias de cristal con costura invisible, dos ligas de goma brasileña para que no se caigan y un peine de plexiglás flexible e irrompible, y todo ello, que tiene un precio en el mercado de más de 100 pesetas, yo se lo voy a dar por 50 pesetas… que digo 50, hoy me he vuelto loco, y ni 50, ni 40, ni 30, se lo voy a dejar todo por 25 pesetas, y al primero que me enseñe el billete de 25 pesetas le añado de regalo esta magnífica pluma estilográfica “Parquer-51” con cargador al vacío y plumín de punta de oro extrafino y esta excelente petaca de cuero repujado…”.

Inmediatamente aparecía una señora con el billete de 25 pesetas que se llevaba todo el lote loca de contenta. Tras aquel derroche, las ofertas siguientes no eran tan recargadas pero las sabían envolver tan bien que la maleta quedaba vacía de cuchillas, calcetines, medias y peines de plexiglás, vendidos en lotes de una, cinco y diez pesetas. Algunos decían que aquella mujer de las 25 pesetas era la misma que por la mañana estaba tomando un café con leche con el charlatán en la cafetería de los coches de línea, pero vaya usted a saber.

Utilizaban artilugios varios, animales exóticos, vestidos, túnicas y elementos de lo más variado para atraer la atención de la gente. Recuerdo uno que vestía chilava blanca y en la cabeza un llamativo fez rojo, que ofrecía fragancias y perfumes de oriente en pequeños frascos. Otro que vendía un líquido quitamanchas, que también quitaba las verrugas y los callos, se acompañaba de un loro que silbaba a las señoras y decía “guapa”. O el que hacía trucos de magia con unos grandes aros que anillaba y soltaba a su antojo y subastaba boquillas de marfil, petacas y pitilleras…

Aquel vendedor de sombrero de paño negro y un gran anillo de oro en el dedo anular, tenía colgada al cuello la camisa de una serpiente de gran tamaño y decía que la original, que enseñaría cuando estuviera más relajada, pues era muy peligrosa y el viaje la había puesto muy nerviosa, la tenía guardada en el cajón de madera color marrón que cerraba con un candado y colocaba delante de la maleta. No llegué a ver la gran serpiente, hoy dudo que la tuviera, aunque he de reconocer que el cajón donde decía descansaba la serpiente sugería cualquier fantasía y presunción del monstruo que pudiera haber en su interior. La maleta abierta sobre la mesilla mostraba el producto que vendía, unas pequeñas cajas redondas de madera que contenían el ungüento, la pomada sanadora que anunciaba con grandes voces y gesticulaciones: “¡Oiga!... ¡La que el campesino mata, el hombre desprecia, el sabio estudia y el científico extrae el famoso bálsamo de serpiente de Canadá!... (Niño sepárate de la maleta que no quiero responsabilidades)… ¡El bálsamo de serpiente de Canadá es el mejor desinfectante, cicatrizante y antídoto contra el dolor jamás conocido!... ¡La que en el campo se pisotea, oiga!... (Chaval, quítate de la maleta)… ¡Por mi santa madre, oiga!... (y besaba la cruz que hacía con los dedos pulgar e índice en señal de juramento)…¡El otro día estando en Sama de Langreo se me acerca una señora y dice: ¡oiga!, el bálsamo de Canadá que usted me vendió el otro día lo froté de parietal a parietal… (se golpeaba con la mano la frente y la arrastraba de un lado a otro)… y me desaparecieron completamente los dolores de cabeza!... (¡Chaval quítate de la maleta que te cae una…!).

Así eran aquellos vendedores de coplas y de encantos, charlatanes y cuentacuentos, pioneros de la publicidad y la propaganda. Hoy ya no llenan de gente nuestras plazas, la televisión y las redes los suplen y el bálsamo de Canadá o las cuchillas de afeitar te las pone en casa un repartidor.

Ni siquiera en estas fechas que estamos de cuaresma electoral aparecen políticos en nuestras plazas voceando sus productos. Las campañas electorales han perdido aquel encanto de los mítines callejeros, pero uno no pierde la esperanza de ver alguno de nuestros políticos y mandamases decisorios de la capital sobre un cajón o un entarimado en El Güevu, rodeado de maliayos expectantes solicitando el preciado voto: “…¡Y no solo el Instituto de Productos Lácteos les voy a mantener y ampliar si me dan su voto, oiga!... ¡por mi santa madre que en gloria esté, que les pongo también un Centro Nacional de Competencias Tecnológicas de la Leche y un Cluster de Empresas Agroalimentarias recién llegado de Europa, oiga!..., ¡y por si esto fuera poco, porque yo soy así y puedo y ustedes me caen bien, les reparo completamente gratis la Escuela de Capataces Hortofrutícolas, la presa de La Alameda y las cárcovas de los porreos...!. Y les juro que yo se lo daría. Y aunque lo dijera por televisión, también se lo daría, qué carajo.